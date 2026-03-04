En medio de la guerra que Donald Trump decidió empezar al atacar Irán junto a Israel, la principal duda es cuál es la estrategia del régimen iraní en este conflicto que va en su quinto día. Maruan Soto Antaki, analista y escritor, nos habla al respecto.

En otro temas:

Dudas logísticas y tensiones internacionales a 100 días de la inauguración del Mundial 2026.