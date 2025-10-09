Esta semana la corrupción se puso familiar: los sobrinos de Ojeda armaron su propia start-up del huachicol fiscal, y sí, parece que lavar dinero es el nuevo negocio familiar. Mientras tanto, YouTube celebra 20 años siendo el vicio favorito de México (y el culpable de millones de tareas no hechas). “Priscilla” se debilita, pero no tanto como la paciencia de Protección Civil. Pemex sube salarios, aunque el petróleo siga bajando. Y Gene Simmons demuestra que el rock and roll all nite no aplica para manejar.

Huachicoleando en familia — noticias que huelen a gasolina, pero suenan a humor. Dale play y... ¡Entérate!