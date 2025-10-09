Más Información

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Garantizan a niños migrantes acceso a la educación básica

Robo en transporte y en la calle no dan tregua en la CDMX

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Esta semana la corrupción se puso familiar: los sobrinos de Ojeda armaron su propia start-up del huachicol fiscal, y sí, parece que lavar dinero es el nuevo negocio familiar. Mientras tanto, YouTube celebra 20 años siendo el vicio favorito de México (y el culpable de millones de tareas no hechas). “Priscilla” se debilita, pero no tanto como la paciencia de Protección Civil. Pemex sube salarios, aunque el petróleo siga bajando. Y Gene Simmons demuestra que el rock and roll all nite no aplica para manejar.

Huachicoleando en familia — noticias que huelen a gasolina, pero suenan a humor. Dale play y... ¡Entérate!

