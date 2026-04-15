Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un aumento en el precio de la tortilla al señalar que no hay condiciones que lo justifiquen, mientras su gobierno reporta una reducción de 35 homicidios dolosos menos cada día como parte de la estrategia de seguridad. También se aborda la expansión de la Nueva Familia Michoacana, que mantiene presencia en al menos cuatro estados del país, y el panorama económico global, donde el Fondo Monetario Internacional advierte que la guerra en Medio Oriente ya está afectando el crecimiento mundial, con presiones inflacionarias y riesgos para economías emergentes. Dale play y... ¡Entérate!