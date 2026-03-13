Para este fin de semana largo, fin de semana de Premios Oscar, vamos a hablar de la temporada final de la serie ‘Como agua para chocolate’. Los actores Ángeles Cruz y Francisco Angelini, nos acompañan en este episodio.

En otros temas:

Sheinbaum activa su Plan B tras el revés a su iniciativa de reforma electoral / Estados Unidos levanta temporalmente sanciones al petróleo ruso para contener el alza global del crudo / Una startup californiana quiere iluminar las noches de la Tierra usando miles de espejos orbitando en el espacio.