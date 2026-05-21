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Marco Rubio aseguró a los cubanos que la crisis que viven no se explica por el embargo ni por el bloqueo energético, sino por quienes controlan la isla. Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra Raúl Castro, por conspiración para matar a estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos cargos por destrucción de aeronaves. ¿Qué sigue para Cuba? Ricardo Pascoe, ex embajador de México en Cuba, nos habla al respecto.

En otros temas:

Moody’s recortó la calificación de México. Y estamos a un paso del “bono basura” / Estados Unidos eleva la presión financiera: sanciones, más vigilancia y nuevas reglas que podrían afectar directamente el envío de remesas / El Operativo Enjambre se expande a Morelos.

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