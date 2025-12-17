Donald Trump declaró al fentanilo como “arma de destrucción masiva”. Una postura que busca marcar agenda en seguridad y salud pública que abre un debate sobre cómo enfrentar esta crisis, pero ¿qué implica esta declaratoria? Yussef Núñez, analista internacional y subdirector de consultoría para EMPRA, nos habla al respecto.

En otros temas:

La ideología del Estado Islámico fue lo que motivó a los asesinos de Sydney a disparar en contra de los asistentes al festival de Hannukah / Rob Reiner y su hijo Nick discutieron una noche antes del asesinato del cineasta y su esposa.