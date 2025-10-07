Empresas sancionadas por Estados Unidos se cuelan en contratos públicos en el noroeste mexicano... porque aquí parece que las amonestaciones son solo decorativas. Mientras tanto, Pemex sigue hundiéndose —literal y financieramente— pese a todo el rescate posible. En el panorama internacional, Maduro ve bombas donde hay embajadas, Israel deporta a activistas de una flotilla rumbo a Gaza, y en el mundo del cine, Iñárritu y Arriaga hacen las paces 25 años después de Amores Perros.

Política, petróleo, geopolítica y reconciliaciones de película — todo en un solo episodio con el sello jocoso que tanto te gusta. Dale play y... ¡Entérate!