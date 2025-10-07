Más Información
UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala
Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena
Monreal descarta aprobar Ley Antimemes de diputado morenista; PAN llama a hacer stickers del promovente
FIL Zócalo 2025 se pinta de guinda; Noroña, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Gutiérrez Müller encabezan charlas y presentaciones
Nashieli Ramírez Hernández renuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX; va por titularidad de Contraloría
Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX
Empresas sancionadas por Estados Unidos se cuelan en contratos públicos en el noroeste mexicano... porque aquí parece que las amonestaciones son solo decorativas. Mientras tanto, Pemex sigue hundiéndose —literal y financieramente— pese a todo el rescate posible. En el panorama internacional, Maduro ve bombas donde hay embajadas, Israel deporta a activistas de una flotilla rumbo a Gaza, y en el mundo del cine, Iñárritu y Arriaga hacen las paces 25 años después de Amores Perros.
Política, petróleo, geopolítica y reconciliaciones de película — todo en un solo episodio con el sello jocoso que tanto te gusta. Dale play y... ¡Entérate!