UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Monreal descarta aprobar Ley Antimemes de diputado morenista; PAN llama a hacer stickers del promovente

INE analiza implementar voto por internet; plantea prueba piloto en elección de Coahuila en 2026

FIL Zócalo 2025 se pinta de guinda; Noroña, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Gutiérrez Müller encabezan charlas y presentaciones

Nashieli Ramírez Hernández renuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX; va por titularidad de Contraloría

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación

Empresas sancionadas por Estados Unidos se cuelan en contratos públicos en el noroeste mexicano... porque aquí parece que las amonestaciones son solo decorativas. Mientras tanto, Pemex sigue hundiéndose —literal y financieramente— pese a todo el rescate posible. En el panorama internacional, Maduro ve bombas donde hay embajadas, Israel deporta a activistas de una flotilla rumbo a Gaza, y en el mundo del cine, Iñárritu y Arriaga hacen las paces 25 años después de Amores Perros.

Política, petróleo, geopolítica y reconciliaciones de película — todo en un solo episodio con el sello jocoso que tanto te gusta. Dale play y... ¡Entérate!

