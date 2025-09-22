Más Información

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

Detienen en CDMX a “El Orejas”, vinculado al grupo “La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito”

"El gobierno está fuerte", afirma Sheinbaum a días de cumplir su primer año en la Presidencia

Protestan en tienda HEB por muerte de “Papayita”, presunta víctima de acoso laboral y envenenamiento en Torreón, Coahuila

La gentrificación alcanza al Mercado de San Juan

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Hoy, en , destapamos el escándalo líquido: 52 mil concesiones huachicolean agua mientras a ti te cortan el suministro por deber tres recibos. Hablamos también de cómo la gentrificación invade el mercado de San Juan, el caos vial que promete el tren rumbo a Querétaro y por qué la falta de educación financiera convierte a muchos en víctimas de los montadeudas. Además: Tom Holland se va a urgencias durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day; líderes mundiales reconocen a Palestina; y en México, la OIT nos recuerda que 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo.

Noticias duras, pero contadas de manera amena para que no te dé sed de la mala. Dale play y ¡Entérate!

