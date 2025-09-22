Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL, destapamos el escándalo líquido: 52 mil concesiones huachicolean agua mientras a ti te cortan el suministro por deber tres recibos. Hablamos también de cómo la gentrificación invade el mercado de San Juan, el caos vial que promete el tren rumbo a Querétaro y por qué la falta de educación financiera convierte a muchos en víctimas de los montadeudas. Además: Tom Holland se va a urgencias durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day; líderes mundiales reconocen a Palestina; y en México, la OIT nos recuerda que 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo.

Noticias duras, pero contadas de manera amena para que no te dé sed de la mala. Dale play y ¡Entérate!