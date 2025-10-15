Más Información
Mientras las lluvias inundan calles y rebasan sistemas, el plan hídrico de Claudia Sheinbaum promete soluciones estructurales. Pero, ¿llega a tiempo? ¿Qué revela esta crisis sobre la infraestructura, la gestión y la urgencia climática? Y lo más preocupante: ¿está preparado México para enfrentar el exceso de agua? Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, nos habla al respecto.
Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos mexicanos, la mayoría de ellos afines a Morena / Israel acusa a Hamás de incumplir el acuerdo de paz y cierra la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.