Mientras las lluvias inundan calles y rebasan sistemas, el plan hídrico de Claudia Sheinbaum promete soluciones estructurales. Pero, ¿llega a tiempo? ¿Qué revela esta crisis sobre la infraestructura, la gestión y la urgencia climática? Y lo más preocupante: ¿está preparado México para enfrentar el exceso de agua? Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, nos habla al respecto.

En otros temas:

Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos mexicanos, la mayoría de ellos afines a Morena / Israel acusa a Hamás de incumplir el acuerdo de paz y cierra la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.