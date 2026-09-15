Con más de un millón de votos del público, la segunda edición de “México Canta por la paz y contra las adicciones” –iniciativa binacional del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música– llegó a su fin en el Auditorio Nacional, donde Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza y Brayan Soto fueron elegidos como ganadores del proyecto.

La Gran Final se transmitió en vivo por más de 40 medios públicos en el país y llegó más allá de las fronteras a través de las señales internacionales del Canal de las Culturas de México y Canal Once, además de redes sociales.

Por parte de México se presentaron: Isabel Piñeyro “La Malixita”, Luna López, Bryan Soto y Fátima Cuevas, y por parte de Estados Unidos: Tiffany Galaviz, Joshua Soto, Rosalba Valdez y Lizandro Espinoza.

Cabe recordar que en las dos semifinales en el Orpheum Theatre, de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán, Sinaloa, México, fueron seleccionados seis concursantes, tres de cada lado de la frontera, y dos más que fueron rescatados por el público.

Tanto para las y los ganadores y finalistas fue una noche inolvidable en la que inundaron con su voz el Coloso de Reforma, uno de los escenarios más imponentes del país y que es una de las grandes metas en la carrera de todo artista mexicano.

Y es que además de levantar ovaciones con su talento, compartieron el escenario con Majo Aguilar, y la madre de todas las bandas, La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, quienes con su experiencia aconsejaron a las y los jóvenes.

“Me gusta compartirles este sentimiento de que si le trabajas y tienes ese amor y pasión por la música los sueños se cumplen, yo soy testigo de eso”, expresó Majo Aguilar tras interpretar Vete y Cuéntame, y anunciar que el 13 de noviembre hará su primer Auditorio Nacional con mariachi y banda. Tras cantar Solo tú y La cama de piedra con La Banda El Recodo, su vocalista Geovanni Mondragón, también aconsejó a las y los participantes: “Después de que ustedes se crean que son ese artista y que quieren llegar a los grandes escenarios, ahí es cuando van empezar las demás personas a creer en ustedes”.

Al finalizar una ardua e inolvidable noche llena de talento y emoción, la y los ganadores recibieron de la Banda El Recodo un disco en reconocimiento a su victoria, además de que agradecieron el apoyo del público, así como a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México por la iniciativa.

El concurso binacional abre espacios para jóvenes de ambos países e impulsa nuevas narrativas musicales que amplían las historias, identidades y experiencias que se expresan desde la música mexicana, sin hacer apología de la violencia.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que México Canta confirma que las juventudes no sólo quieren escuchar otras historias: quieren contarlas. “Desde ambos lados de la frontera, estas voces renuevan la música mexicana con identidad, talento y libertad creativa, y demuestran que es posible construir nuevos referentes sin hacer de la violencia un destino”, expresó.

Como parte de los reconocimientos por ser ganadores de México Canta, Tiffany, Lizandro y Bryan tendrán una presentación especial en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre como parte de los festejos patrios 2026, escenario que compartirán con Intocable y Legado de Grandeza.

Además, firmarán un contrato con alguna de las disqueras que forman parte del CMM. México Canta, que forma parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas del Gobierno de la República, abrió una plataforma para escuchar lo que las juventudes de ambas naciones quieren contar desde nuestra música.

A su vez se reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura por brindar alternativas de expresión a las juventudes, fomentando nuevas narrativas musicales que fortalezcan las tradiciones mexicanas y se alejen de la apología de la violencia.

La Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música coinciden en el éxito de esta iniciativa que abraza las tradiciones y costumbres de un pueblo generoso y lleno de vida.

Las interpretaciones de las y los semifinalistas se encuentran disponibles en la playlist oficial “México Canta” en la plataforma Spotify.