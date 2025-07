Ni jueces a modo ni la muerte de la democracia: Bátiz

Envidiablemente lúcido a dos meses de cumplir 89 años y respetado igualmente por adversarios y correligionarios tras su larga trayectoria como jurista y político, el maestro Bernardo Bátiz Vázquez, magistrado electo de lo que será el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial -al que no ve como una Santa Inquisición de jueces, magistrados y ministros- defiende, no sin críticas puntuales, la reforma judicial a la que considera más que eso una revolución.

No ve hacia atrás triquiñuelas en la elección de ministros, magistrados y jueces ni en el horizonte jueces a modo. Tampoco la “colonización” de ese poder por el Ejecutivo ni, mucho menos, la muerte de la democracia y la instauración del autoritarismo, como advierten sus críticos.

Sí vislumbra un peligro: que “Morena y la 4T se contagien de la cultura negativa y antidemocrática que el PRI dejó como herencia” y que aún se deja sentir entre no poca militancia guinda.

Corrupción hay entre los impartidores de justicia, acaso un poco más que la que desgraciadamente priva entre servidores públicos de los poderes legislativo y ejecutivo, reconoce el maestro Bátiz para hacer este sencillo diagnóstico: “el Poder Judicial se había convertido en una aristocracia lejana de la gente”. ¿Qué significa? Significa, inferimos, justicia al mejor postor, privilegios para el que puede pagarla.

Que el proceso electoral estuvo lleno de triquiñuelas, de bajísima participación y de inducción del voto mediante los “acordeones”, que se sustituyó el mérito con la ignorancia de la gente, y que se dio lugar a jueces a modo, sin preparación ni experiencia que han perdido su independencia, son cuestionamientos a los que Bátiz responde puntualmente.

1. “Fue una elección novedosa, distinta a las que tenemos y habíamos tenido, sin un tiempo previo, ni la participación de partidos que son los que promueven la votación, una elección sui géneris”.

2. “En las elecciones ganan los que votan, no los que no votan. Esos se excluyen a sí mismos”.

3. “Hubo, en efecto, inducción al voto, pero la inducción no está prohibida. Para eso son las campañas políticas tradicionales donde los partidos inducen el voto a favor de quien consideran la persona digna de recibirlo. En este caso no había partidos, entonces la inducción fue persona a persona”.

4. “Fue una experiencia hacia adelante, no digo que perfecta, pero sí un paso adelante para la democratización ya completa de los tres poderes y en eso radica su categoría de revolucionaria”.

5. “Los aspirantes pasaron filtros de idoneidad y capacidad, y la ciudadanía está cada vez mejor informada y es más participativa”.

Para mejorar el entendimiento de la reforma o, incluso, para abonar a su crítica, es recomendable reflexionar sobre estos planteamientos que vienen de un hombre que, asegura, conserva los principios básicos de democracia, equidad, justicia social y equidad con inspiración cristiana y una mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades de educación y salud, tras treinta años de militancia panista, renuncia al blanquiazul cuando vio entregado su ideario al poder priista en tiempos de Salinas de Gortari, fundación del Foro Doctrinario y Democrático y tránsito al PRD y luego a Morena.

Más aun cuando plantea que, para hacer valer su independencia, los deben superar nada más a dos enemigos de ella: el temor y la codicia. Amenazas que provienen de poderes fácticos o criminales y de la condición humana. De ahí que -en su opinión- la elección popular de los jueces fortalezca su independencia.

Bernardo Bátiz Vázquez conformará con otros cuatro magistrados electos el Tribunal de Disciplina Judicial que presidirá en sus primeros dos años, por ser quien obtuvo más votos, la actual consejera Celia Maya.

¿Será ese Tribunal una especie de Santa Inquisición? "No. -responde categórico y argumenta- No va a haber persecuciones ni cacería de brujas, vamos a ver que la conducta de los jueces sea correcta; no vamos a revisar sus sentencias salvo en casos muy especiales, cuando resuelvan contra jurisprudencia firme o contra la letra de la ley; se va a leer la conducta de los jueces y la relación de su patrimonio con sus ingresos, ya con más formalidades del juicio, con acusación y un proceso en el que se oirán y recibirán pruebas para resolver conforme a derecho”.

En dos años podría presidirlo el maestro Bátiz, pero toma las cosas con humor y realismo: “… mire tengo una edad en la que ya no puedo hacer planes muy largos, pero si me toca y todavía me siento con salud, claro que le entramos”.

Instantáneas:

1. GOLPE DE TIMÓN. Tras la carta envenenada en la que Trump le notificó a Sheinbaum que impondrá aranceles de 30% a todos los productos que exportamos a Estados Unidos porque no se ha hecho lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo y porque su déficit comercial con nuestro país se ha convertido en un problema para su economía y su seguridad nacional, la presidenta mexicana debería revisar su estrategia y dar un golpe de timón. Quizás llegó el momento de evaluar el desempeño de tres personajes centrales en este asunto: el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Además, aun frente a la amenaza de que aumentará tales tarifas aduanales si México impone aranceles recíprocos a productos estadounidenses, debería responder con medidas proporcionales. En la oficina de Sheinbaum ya hay una lista de productos estadounidenses, sobre todo agropecuarios, a los que podrían aplicárseles arancel. Ese sector ha tenido un año de gran dinamismo y prevé un fuerte incremento de sus exportaciones que podrían desplomarse. Los productores están asentados en estados republicanos, son votantes de Trump. Si los aranceles mexicanos afectan sus expectativas económicas, seguramente se la cobrarían al mandatario estadounidense en las elecciones del año entrante. Podría ser el prolegómeno de una guerra comercial, pero por lo pronto pondría coto a la incertidumbre que generan negociaciones timoratas, lo que mucho daño causa a nuestra economía.

2. CABEZA FRÍA. Ya pasado el mediodía, la presidenta Sheinbaum reaccionó a la carta que le envió Trump y reiteró su postura de mantener la cabeza fría y continuar con las negociaciones que ya se llevan a cabo en Washington. Dijo que se siente totalmente confiada que se alcanzará un acuerdo con el gobierno de Trump para evitar los recientemente anunciados aranceles de 30%.

3. ACUSACIÓN SIN PRUEBAS. Calumniosas e irrespetuosas fueron las imputaciones de complicidad con el narcotráfico que hizo contra Claudia Sheinbaum el abogado Jeffrey Lichtmandel, defensor en Estados Unidos del confeso y convicto narcotraficante Ovidio Guzmán López. Amenaza el jurista con revelar más cosas que le ha confesado su defendido. Deberá respaldarlas con pruebas. Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum no debe entrar a debate con el abogado de un narcoterrorista. No está a su nivel.

4. LIDERESA SINDICAL CONTROLA ADUANA. En la revisión que realiza el gobierno federal a las aduanas del país, llama la atención el caso de la de Ciudad Juárez, que carga con diversos señalamientos que apuntan a la lideresa sindical de esa plaza, Haydé Molina Ochoa, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda, SAT y Aduanas. Se dice que ella es quien maneja a su antojo la operación diaria de una de las aduanas más importantes del país desde hace varios años y que se resiste a implementar las acciones y controles que llevan a cabo a nivel nacional. Ahora que la indicación de la presidenta Sheinbaum es que las aduanas aumenten la recaudación, Haydé Molina pretende continuar extorsionando a los mandos de la aduana juarense. Su modus operandi es armar acusaciones de acoso sexual que después difunde en medios digitales locales que ella controla. En el grupo de trabajo que se conformó para revisar el trabajo de aduanas se preguntan qué personaje la protege para tener el poder y la seguridad para ir en contra de una instrucción de Palacio Nacional. Algo tendrá que decir el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda, SAT y de Aduanas, Enrique Romero Sánchez.

5. MALTRATO ANIMAL EN QUINTANA ROO. Un desfile ecuestre encabezado ayer por la diputada local quintanarroense, Majo Osorio, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), terminó en un lamentable caso de maltrato animal, al colapsar dos de los caballos participantes por golpe de calor. Los equinos quedaron al borde de la muerte ante la atónita mirada de decenas de asistentes. El desfile se llevó a cabo en plena vía pública de Playa del Carmen, bajo temperaturas extremas y sin las condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de los animales. Testigos denunciaron que los caballos no contaban con la hidratación necesaria, mientras que animalistas y ciudadanos expresaron su indignación por la falta de protocolos de protección.

