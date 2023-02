El misterio de la muerte del líder de Fuerza por México

Un misterio rodea en España la muerte del líder nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, de 39 años. Nos dicen que don Gerardo se encontraba en la capital española, a donde viajó en compañía de dos amigos. El viaje, nos comentan, tenía objetivos políticos y de negocios. Islas departió con los amigos mexicanos y luego se retiró a la habitación de su hotel, un elegante establecimiento ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Madrid, en donde horas después fue encontrado sin vida. La policía española realiza una investigación sobre las causas que originaron el fallecimiento de político poblano, y hoy, después de conocer el resultado de la necropsia que realizan los servicios forenses, las autoridades ibéricas determinarán si es necesario realizar una indagatoria más profunda. Por lo pronto, nos dicen, los dos amigos que lo acompañaban han salido de territorio español por consejo de sus asesores legales.

No quieren destituir a Creel, solo tundirle como aspirante

Nos platican que la amenaza de morenistas, petistas y verdes de destituir a Santiago Creel como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no tendrá consecuencias. Para quitarlo del cargo se necesitan dos terceras partes del pleno, es decir, un mínimo de 333 votos, y sólo llegan a 279 Morena y sus aliados. Nos aseguran los gritos de ayer fueron más bien un “estatequieto” para don Santiago, quien, no hay que olvidarlo, es aspirante a la candidatura presidencial de la alianza opositora y, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores digan que no es gallo para competirle a sus corcholatas, no está de más tundir a cualquiera que levante la mano. ¿Será que a don Santiago le ven más posibilidades de las que reconocen en público?



Estrategia de seguridad y tamales

Las reuniones tempraneras del Gabinete de Seguridad que tanto presume el presidente López Obrador como instrumento para disminuir la violencia en el país no sólo se tratan de cifras de muerte y reportes de muchos más balazos que abrazos. Nos cuentan que también hay espacio en ellas para celebren algunas tradiciones, como la del Día de la Candelaria. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, publicó la foto de los participantes de ayer, comiendo los tamales de rigor, que esta vez los puso el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, quien aparece en la imagen con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el subsecretario Alejandro Encinas, y los hombres de armas el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina; el general David Córdova, comandante de la Guardia Nacional; el general Ricardo Trevilla, jefe del Estado mayor de Sedena, y el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia. Nos cuentan que, si bien los tamales eran de chipilín, cuando se preguntó de qué había, no faltó quien dijera: ¡Puros verdes!



La primera víctima del cabotaje aéreo

Ricardo Del Valle, hasta el martes líder del Sindicato de Sobrecargos de Aviación, es la primera víctima del cabotaje, nos dicen. Nos comentan que, dada su cercanía con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estaba por convertirse en asesor del Presidente en materia Aeronáutica, sin embargo cuando le preguntaron su opinión acerca del cabotaje todo se paró, pues el exsecretario general de ASSA dijo que el gremio al que pertenece está en contra y las manifestaciones continuarán. Nos dicen que Presidencia quería aprovechar sus 30 años de experiencia en el ramo y su cercanía con los empresarios aéreos de México para reforzar la lucha por la Categoría 1, la ampliación de vuelos en el AIFA e incluso la operación de las operaciones de carga que salen del AICM, pero resultó que don Ricardo tiene el peor de los defectos: no coincidir al 100% con las ideas del Presidente, y considerar que es un error permitir a las líneas aéreas extranjeras el cabotaje, es decir, que operen rutas internas en México, actividad que hoy está reservada solo a las aerolíneas mexicanas.