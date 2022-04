El mensajero de Tabasco

El que anduvo muy animado por Torreón, Coahuila, fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aplicándose en la que parece ser la tarea prioritaria para funcionarios de todos los niveles en el gobierno federal: llamar a que el próximo domingo se participe en el ejercicio de revocación de mandato. El gobernador tabasqueño con licencia, acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, no tuvo empacho en decir que "inicia el amanecer democrático el 10 de abril", porque no tiene duda que Coahuila dirá: "no estás solo, Andrés Manuel López Obrador". Por si a algunos les quedaba duda de que para el presidente el tema de la consulta es estratégico y lo considera clave para los 30 meses que le quedan a su gestión, nos hacen notar que su paisano, hombre de confianza y notario está mandando el mensaje claro y fuerte. Nos cuentan algunos tabasqueños que conocen bien al mandatario y al inquilino de Bucareli que don Adán Augusto es algo así como el Juan Bautista de López Obrador porque se encarga de anunciar su llegada y prepararle el terreno para que sus planes salgan como desea.

Se ve difícil un bloque MBA futbolero

Tras conocerse los grupos de clasificación por equipos para el mundial de Qatar 2022, resulta que México y Argentina van en el mismo grupo y nos cuentan que hasta la puerta de la embajada argentina en Washington llegó un mariachi, acompañado de una bandera mexicana. “Veamos juntos el partido”, invitaron de una vez los diplomáticos argentinos a los visitantes mexicanos. ¿Será que las buenas relaciones que han establecido los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández se reflejarán en los aficionados futboleros? ¿O será que Fernández quiere que se olviden algunos recuerdos amargos para los mexicanos de viejos choques mundialistas para seguir con su objetivo de crear un bloque antineoliberal México-Brasil-Argentina, apoyando al ex presidente Lula Da Silva?

Ven edificio grande y comisión pequeña

Nos comentan que a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación le quedó enorme el edificio que ocupa y en el que se ubicaba, desde su fundación en 2002, el ahora desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y es que a pesar de que para este año se le destinaron a esa comisión más de 598 millones de pesos, desde que se creó sólo se dedica a difundir dos o tres comunicados semanales, pero no realiza las amplias y profundas investigaciones que elaboraba el INEE sobre el sistema educativo nacional. Es más, nos hacen caer en la cuenta de que seguramente muy pocos saben que Etelvina Sandoval Flores es la titular de Mejoredu, porque desde que ocupa el cargo no ha dado la cara.

Un salvavidas llamado INAI

En los próximos días el Senado de la República deberá elegir a dos nuevos comisionados del INAI para ocupar las vacantes que dejaron Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quienes terminaron su periodo el pasado 31 de marzo. Entre los finalistas varones, nos dice, se encuentra el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quien ya antes había buscado regresar al Instituto de la transparencia. Nos recuerdan que don Ricardo Salgado Perrilliat fue director general de Asuntos Jurídicos del entonces IFAI. Llama la atención que esta puede ser su última oportunidad de salvarse por aquello de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su reforma administrativa, ha adelantado que desaparecerá la Secretaría Ejecutiva del SNA.