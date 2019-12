Deslindes de García Luna

Muchas acusaciones y rumores han salido a la luz desde que Estados Unidos detuvo en Texas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, bajo la premisa de la secrecía de la investigación que realiza, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha precisado a qué funcionarios se indaga en relación a los supuestos recursos que salieron de la Secretaría de Gobernación durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, nos dicen que el hoy senador Miguel Osorio Chong, extitular de la Segob, no considera que se le pueda vincular con García Luna e incluso se ha dicho dispuesto a colaborar con el caso si fuera requerido para aclarar al respecto.

El silencio del fiscal

El año está por concluir y en la Fiscalía General de la República (FGR) no hubo un balance anual de las acciones realizadas ni un parte del estado que guarda el proceso de transformación de procuraduría a fiscalía. Al igual que otras dependencias, la FGR tuvo un año intenso, con importantes detenciones como la de Rosario Robles y el abogado Juan Collado, pero a diferencia de otras instituciones, no dedicó comunicaciones a informar sobre los avances en la gestión actual. Nos recuerdan que la última conferencia de prensa del fiscal Alejandro Gertz Manero fue en mayo. ¿Será que en la FGR se están guardando para un balance en enero? Deberán tener en cuenta que el silencio siempre es llenado con información, aunque ésta no sea la más precisa.

¿Gabriel Quadri al PAN?

Nos dicen que hay acercamientos importantes entre el excandidato presidencial del desaparecido Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, y la dirigencia nacional del PAN. Apenas la semana pasada se desató un rumor muy fuerte de que antes del 24 de diciembre se presentaría al ambientalista como uno de los fichajes importantes de Acción Nacional de cara al 2020, sin embargo, no se llevó a cabo. Pero nos relatan que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, sí ha tenido reuniones y conversaciones con Quadri. Cabe recordar que ambos personajes se han convertido en dos de los más férreos opositores a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Incluso en el pasado mes de noviembre, Marko y don Gabriel se reunieron y dieron cuenta del encuentro en redes sociales y ahí acordaron trabajar juntos en favor del medio ambiente.

La Iglesia ahora sí quiere hablar

Quien ya está de vacaciones decembrinas es el arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, quien nos cuentan que viajó a su natal Tepic, Nayarit, para recibir el año nuevo. Nos dicen que el cardenal descansará un par de semanas para regresar cargado de energía y, ahora sí, sostener un encuentro con los representantes de los medios de comunicación con la finalidad de afianzar la relación que ha sido muy parca hasta el momento. Tan interesados están en la iglesia católica por sostener buenas relaciones con los comunicadores, que nos adelantan que en el primer trimestre de 2020 programarán un taller dedicado a la fuente, con miras a mejorar la cobertura religiosa.