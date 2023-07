Lo complicado cuando no hay forma de planificar

Ha sido un extraordinario Campeonato Mundial el que se ha vivido en Fukuoka, Japón. Sin embargo, para los nadadores mexicanos ha sido un evento muy complicado.

Hasta ahora, 16 países se han metido en las medallas, como Australia, China y —por supuesto— hay que resaltar al francés Léon Marchand, quien impuso nuevo récord del mundo en 400 metros combinado individual, el único que le quedaba a Michael Phelps desde Beijing 2008, y ahora ya también ganó en 200 mariposa.

Me gustaría hablar de lo que ha sido de los nadadores mexicanos. He sido entrenador mucho tiempo y aunque desde 1982 no ejerzo, he estado en contacto con los mejores entrenadores del mundo, y por supuesto que sé de todo el entusiasmo que se tenía para buscar dos o tres semifinalistas, pero desafortunadamente solamente hemos tenido una, con María Mata Cocco en los 200 metros mariposa.

Ha sido muy difícil controlar dos puestas a punto en menos de dos meses; es decir, que los muchachos estén en su mejor forma para que den buenos resultados. Hace menos de un mes, con participación en Juegos Centroamericanos, hay nadadores que tuvieron demasiadas pruebas entre eliminatorias, finales y relevos. Por ejemplo, la propia Mata Cocco viene de un gran cansancio después de ser la máxima medallista por México, con ocho preseas. Lo mismo Jorge Iga (con seis oros), Miguel de Lara (cinco oros) y Melissa Rodríguez (dos oros y dos platas).

Tampoco quiero que suene a pretexto, sólo que se sepa que lo apretado del calendario —por cuestiones que se arrastran todavía por la pandemia— ha complicado algunas cosas.

Es importante que la comunidad acuática sepa el gran esfuerzo realizado. Hay tres jóvenes que nadaron los Campeonatos Nacionales Conade, como Athena Meneses, Diego Camacho y Miranda Grana. Es difícil disputar tantas pruebas, ya que hasta 15 veces se tiraban al agua para ganar medallas.

Lo ideal hubiera sido que no asistieran a los Campeonatos Nacionales Conade, porque después venían los Centroamericanos. En menos de dos meses, fue un desgaste impresionante para estos jóvenes.

Los mexicanos no creen en los escenarios pesados, pero tenemos que planificar mejor para darles la posibilidad de llegar en un gran nivel, como lo hacen nadadores de otros países.

Lo que también debemos entender es que en los dos últimos años —pese a tantos problemas que ha tenido la natación, debido a las irregularidades desprendidas con el presidente de la federación y su consejo directivo— hemos logrado reponernos y hemos tenido momentos que han sido de los mejores después de los Juegos Olímpicos México 1968. Por ejemplo, en este Campeonato Mundial, en clavados se superaron todas las expectativas; en natación artística, igual; en aguas abiertas, también se tuvo una gran actuación en Fukuoka.

A pesar de tanto conflicto, los deportes acuáticos están respondiendo.