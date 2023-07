Ale Orozco espera que les regresen las becas al cumplir con resultados deportivos

Alejandra Orozco volvió del Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka, Japón obteniendo un cuarto y séptimo lugar en la plataforma de 10 metros sincronizados e individual, respectivamente, con este respaldo deportivo la clavadista espera que pueda ser el primer paso para que les regresen las becas que desde enero pasado no reciben por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Ahorita los resultados están, nosotros vamos a seguir de una manera correcta el proceso, cumplir el procedimiento que nos han indicado, meter nuestros documentos y ya dependiendo de la respuesta será ver (qué pasa) veremos cómo se resuelve la incógnita y ojalá que todo pueda mejorar", indicó la tapatía a EL UNIVERSAL Deportes.

Llevar un proceso legal como el que realizaron las integrantes de nado artístico contra Conade no está entre las opciones, Ale sólo espera saber cuáles son los siguientes requisitos a cumplir porque de momento no lo tienen claro.

"No sé qué sigue, no sé cómo sería el proceso, que nos lo digan, (hoy) no sé qué sí se puede y que no se puede, porque vía sí y porque vía no, no tengo idea, vamos paso por paso y partir de eso ya veremos qué seguimiento se da", detalló la doble medallista olímpica.

La tapatía forma parte de los atletas que buscaron maneras extras para generar un recurso económico que las ayudara en su preparación y vida diaria, el proyecto de pláticas motivacionales sigue en pie ante la todavía incertidumbre por recibir alguna beca.

"No hay tiempo para cruzarnos los brazos, será importante volver a aterrizar todos los temas, ver qué caminos tomar, la invitación sigue abierta a que más personas se sumen", indicó Orozco Loza.

Alejandra vivió por primera vez en su carrera acudir a una competencia -Campeonato Mundial- con apoyo de entes privados y afirmó que las plazas olímpicas conseguidas son producto de sentirse totalmente respaldadas.

"De alguna manera fue darnos tranquilidad, fue una inyección de motivación para estar listas en la plataforma como si nada hubiera pasado", expresó la deportista de 26 años.

