La incertidumbre no termina en la natación mexicana

Estoy llegando de Estambul, después de un viaje de 25 días para estar en el Campeonato Mundial de Natación en Doha, Qatar, en el que —como ya lo había dicho— hubo una actuación agridulce, porque —aunque contamos con tres semifinalistas— no tuvimos a algún otro nadador mexicano que clasificara para los Juegos Olímpicos.

Después de eso, tomé un descanso, pero siempre al pendiente de la natación y de las competencias, como la Copa Internacional Querétaro, en donde ganó Acúatica nelsonvargas. Hemos tenido otras actividades, como el “Nadatón” de Las Estacas, que también fue un éxito, y ahora nos espera el Torneo Nuevos Valores, a partir del 15 de marzo, con 800 nadadores.

Si me quedara solamente con lo anterior, diría que todo está muy bien; sin embargo, de nueva cuenta, hay mucha incertidumbre con cosas que están pasando y nadie hace algo para corregirlas.

Una de esas cosas es que hay una convocatoria para participar en los Juegos Conade y quien va a llevar a cabo la competencia es la gente de la anterior federación, comandada por David Callejas.

Y tan mal se está manejando todo lo que respecta a este evento, que ni siquiera hay fecha para su realización. No entiendo por qué organizan ellos, cuando debería ser la Comisión Estabilizadora.

De igual manera, habrá un selectivo para Juegos Conade, pero no se sabe mucho al respecto, y la Comisión no ha convocado para selectivos de eventos internacionales que están pendientes, como los CCCAN. Si no dan luz verde, si no convocan, dejamos que la anterior administración se meta otra vez.

Por otro lado, están convocando a un master en la Ciudad de México, cuando la Comisión prepara el siguiente en Veracruz, luego del éxito que tuvieron con el realizado el año pasado en Querétaro. Increíble que nos suceda de nuevo.

También se convocó a un evento selectivo a Juegos Conade en aguas abiertas, en el que nuestro equipo participó, pese a que organizó la anterior FMN. ¿Por qué participamos? Porque no podemos dejar a los atletas fuera mientras el COM, junto con la Comisión Estabilizadora, no entiendan que hay que empujar para que realicen el calendario de todo al año y convocar, para evitar seguir en inestabilidad.

No sé qué llegue a pensar de todo esto la World Aquatics. Permitir que siga pasando esto, con dobles convocatorias, no ayuda a terminar con la inestabilidad en la natación de México. Claro que ha habido grandes avances, pero falta cerrar el círculo y no dar pie a que los integrantes de la anterior federación sigan haciendo de las suyas.

Necesitamos que, de nueva cuenta, el COM apriete esta situación, para que la Comisión Estabilizadora siga con su buen trabajo y nos quitaremos de una vez por todas a esos lastres que tanto han dañado a este deporte.