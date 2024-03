Santiago González, una muestra de que la calidad no conoce de edad

Acapulco.— Actualmente, el mejor tenista mexicano en el circuito ATP es Santiago González, quien ocupa el noveno lugar en el ranking en dobles. Para que esto ocurriera, tuvo que esperar 22 años, porque fue en 2023 cuando encontró su mejor versión en la cancha.

“En los últimos años, me he conocido a mí mismo mucho más, me he mantenido fuera de lesiones, llevo una mejor alimentación, un mejor rendimiento dentro y fuera de la cancha”, indicó el veracruzano, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La temporada pasada, el jugador de 41 años registró su mejor ranking (séptimo, en noviembre) y ganó cinco títulos —dos fueron Masters 1000 (Miami y París)—, lo que siendo más joven no pudo alcanzar. Asegura que esos éxitos fueron por la madurez y resiliencia que tiene.

“El tenis te encuentra a ti mismo. Encontré mi mejor forma de jugar con un buen compañero, encontré el apoyo de patrocinadores para poder hacer mejor las cosas, y no importa si fue a los 40 años; al final, es mejor decir que se dio a que no se dio”, expresó.

González agregó que se siente “orgulloso” porque cumplió la meta que se planteó cuando empezó en el tenis, y subraya que no se rindió.

“Hay muchos que desisten de su meta y se retiran. Yo decidí tratar de alcanzarla año tras año; estuve cerca varias veces, pero al fin lo logré”, añadió.

Así como Santiago luce en la rama varonil, la también mexicana Giuliana Olmos —en 2022— se convirtió en la primera tricolor en alcanzar el Top 10 de la WTA en dobles. El veracruzano piensa que los compatriotas destacan en esta modalidad por una cuestión económica.