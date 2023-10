La impunidad continúa en los deportes acuáticos

Es realmente preocupante que el 25 de septiembre, y como si nada, se reunieran las asociaciones que comanda Kiril Todorov para planear todo lo que será —supuestamente— la temporada de los nadadores que pertenecen a la destituida Federación Mexicana de Natación.

De entrada, habría que decirles que —en estos momentos— ellos ya no cuentan con el RUD (Registro Único del Deportista, manejado por la Conade) y que el Comité Olímpico Mexicano ha dicho que todos los eventos de carácter nacional y selectivos internacionales serán a través de su organización y la Comisión Estabilizadora.

Esta reunión fue virtual y se trabajó sobre un documento en el que, entre otras cosas, se especifica todo lo que harán para la siguiente temporada, al grado de que están planeando un campamento para pequeños nadadores, así como el reforzamiento del trabajo con asociaciones.

Pero todo esto es con el único objetivo de recaudar fondos para seguir llenándose los bolsillos y continuar sangrando la economía de sus afiliados. Este grupo de personas, a través de David Callejas, quien sigue operando todo porque lo único que hizo Kiril fue saludar a todos y salirse de la reunión virtual, elaboró un programa y calendario de eventos que no tienen ningún valor en el verdadero desarrollo de los nadadores.

Es preocupante lo que están haciendo y que ninguna autoridad tome acciones. No sé si la World Aquatics tiene conocimiento de que estos personajes siguen operando en México y continúan convocando a eventos, al grado de que tenemos una doble competencia de masters en puerta.

No sé si la comunidad acuática sepa lo que está pasando, porque hay gente que sigue atendiendo a estos llamados de la Federación que ya no está reconocida. Además, es un gran problema, porque todos los entrenadores —por ejemplo— están desconcertados sobre qué va a pasar con la natación.

Porque estos personajes todavía se atreven a enumerar sus normativas técnico-administrativas, en las que se incluye el aval para competencias nacionales e internacionales. Terrible, realmente terrible lo que sucede, porque estos personajes siguen creyendo que pueden hacer sus cosas como si nada hubiera pasado, y lo peor es que los dejan y —al dejarlos— siguen engañando a mucha gente de la comunidad acuática.

Por eso es que debemos seguir atentos a todo lo que sucede a partir de lo que organiza el COM y que avala la Comisión Estabilizadora que creó la World Aquatics.

No sigamos cayendo en el llamado de aquellos que solamente siguen para no perder el negocio, porque el desarrollo de los deportes acuáticos —como dice el documento sobre el que trabajaron en la mencionada reunión— no les importa para nada.