Que los Juegos Nacionales Conade no sigan en la sombra

Los Juegos Nacionales Conade 2024 se inauguraron el día de ayer en Guadalajara, Jalisco. Se trata de un evento que nació como la Olimpiada Nacional, en una estrategia espectacular para el desarrollo deportivo de México en el sexenio de Ernesto Zedillo, con Ivar Sisniega como presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Cuando Sisniega comenzó con la Olimpiada Nacional pensé que no era una buena estrategia, ya que eso me decían muchos colaboradores, pero después me di cuenta de que era una gran idea y del potencial que podía tener a futuro, más aún si se involucraba a los gobernadores de cada estado.

Y así fue que se hizo durante los seis años del presidente Vicente Fox, la estrategia duró muchos años y con mucha inversión de parte de los gobernadores. Afortunada mente, del 2000 al 2006, el Presidente siempre estuvo al pendiente del desarrollo de la Olimpiada Nacional y los gobernantes de todo el país, viendo eso, también se involucraron .

Al final de la Olimpiada Nacional, el Presidente premiaba en Los Pinos a los 10 mejores estados. Esto generó, además, una gran competencia.

Los gobernantes se preocupaban por desarrollar atletas, tener infraestructura, hacer contratación de entrenadores (incluso extranjeros) en sus estados, con la idea de que el Presidente los premiara como parte del Top 10 en Los Pinos. Eran maravillosas las inauguraciones y la entrega de reconocimientos.

Gracias a eso, el panorama de infraestructura en todo el país se abrió haciendo lugares de mucha calidad en el deporte mexicano; lo mismo en la preparación de los deportistas, de los 12 a los 18 años, todo eso era maravilloso porque dejaba grandes bases para el deporte. Eso sucedió durante más de 20 años y lo hemos visto reflejado en los últimos Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

Para este sexenio cambió de nombre por Juegos Nacionales Conade. La inversión de este evento es demasiada, pero no se aprovecha en lo mediático, para que la gente de todo el país los conozca y sepa de los alcances que se pueden tener. Tampoco se invita a los gobernantes a invertir como en su inicio, lo que volvería a generar competencia para saber quién es el mejor.

De la Olimpiada Nacional salieron magníficos deportistas, a los que se les invirtió tiempo, eventos, campamentos. Se creció de manera espectacular en más de 40 deportes, lo que le dio a nuestro país una calidad importante. Se sacaban selecciones para representar a México cada año en eventos internacionales.

Quizá lo único que faltó fue hacer un evento para los atletas mayores de 18 años, para que no se perdiera ese talento. Una competencia de seguimiento una vez que por edad ya no podían estar en la ON.

Por eso es importante que la gente sepa que son los Juegos Nacionales Conade, que es lo que se tiene que hacer para obtener un buen resultado y vaya conociendo a quienes que pueden en un futuro representar a nuestro país hasta en unos Juegos Olímpicos.

El éxito de la Olimpiada Nacional en más de 20 años fue ser parte del desarrollo integral de muchos atletas que, en más de 40 deportes, supieron trabajar para tener una base sólida para ahora tener un gran deporte. Se requiere seguir con esa estrategia, pero no solamente hacerlo, sino que exista una forma de darlo a conocer en todo el país y se siga invirtiendo para apoyar a todos nuestros niños y jóvenes que participan.