Urge terminar bien la temporada de los nadadores mexicanos

Está por terminar la temporada de la natación en México y los entrenadores siguen con la incertidumbre de cómo finalizará, ya que —desde que se formaron las Comisiones Estabilizadoras por parte de la World Aquatics— ha habido una carencia impresionante de la planeación... Ya no digamos en el ciclo olímpico.

A partir de la debacle vivida con la eliminación de la anterior Federación Mexicana de Natación y su consejo directivo, hemos sufrido. Con Javier Díaz y Rodrigo González al frente de la Comisión Estabilizadora, se intentó hacer un calendario, pero no se ha podido realizar de manera completa, debido a quien está al frente de esta comisión, que es la presidenta del COM.

Se han realizado diferentes eventos, pero —en tres años continuos— no ha habido la terminación de una temporada.

No ha existido, en los últimos tres años, un Campeonato Nacional de Curso Largo, al grado de que siempre estamos esperando quién convoca o quién lo hace primero, si la pasada FMN o la CE.

Llama la atención el caso de la señora Verónica Pavón, quien se mete en todas las Comisiones Estabilizadoras (natación, aguas abiertas, clavados, natación artística... Y no se mete en waterpolo, porque ya desapareció). Está buscando ser la presidenta de la CCCAN; por supuesto, con el apoyo del COM.

Sé que la Comisión se queja de que, tras el selectivo en Mazatlán, salió perdiendo cerca de 200 mil pesos. Además, el Comité Estabilizador de Aguas Abiertas contrata a una empresa para que le haga un evento y a los nadadores les sale carísimo, pero ¿por qué pagarle a terceros para organizar eventos que el CE tiene que hacer directamente, como lo hicieron Javier Diez y Manuel Sotomayor?

¿Por qué no ponernos de acuerdo y hacer un Nacional de Curso Largo, como se hizo el de Curso Corto? Es indispensable terminar la temporada con un evento importante para nuestros nadadores.

Es un descontrol total. Nuestra natación está colgada con alfileres, y a nadie le importa. Tres años seguidos sin Campeonato Nacional de Curso Largo.

Por supuesto que hay campeonatos nacionales realizados por la FMN, y la gente —como no tiene otra opción— se inscribe, pero ya no es momento de meternos a eventos que organiza la federación pasada.

Exhorto a la Comisión Estabilizadora a que se ponga las pilas y decida fechas, lugar y albercas en donde se vaya a terminar la temporada. No es justo dejar a nuestros niños y jóvenes sin el término de una temporada completa. Algunos dirán que no es tan importante, o los que manejan la comisión técnico actual en la CE no querrán hacerlo, porque habrá otras opciones y cada quien buscará lo que mejor le convenga, pero en verdad que es necesario.