Enhorabuena por los nadadores mexicanos

Ayer terminaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe para los nadadores mexicanos y, de acuerdo al pronóstico que realizamos en estas páginas, están a punto de llegar a la meta. Yo sería el hombre más feliz si se obtuvieran los 18 oros pronosticados, pero quizá nos quedemos cortos por dos medallas.

Jorge Iga, Miguel de Lara, María Mata Cocco, Athena Meneses, Andrea Sansores, Melissa Rodríguez, Andrés Puente, Andrés Dupont y toda la delegación han hecho un gran trabajo. Estoy seguro de que será el deporte que más medallas aportará a la delegación mexicana.

Me siento un poco triste por no haber podido estar con los muchachos. Considero que su actuación en estos Juegos no le pide nada a lo que pasó hace cinco años en Barranquilla 2018.

Muchos de estos nadadores estarán en el Campeonato del Mundo y seguramente han planeado su desempeño a partir de lo que vendrá a finales de julio en Fukuoka, lo cual es para considerar, pero estoy seguro de que lo harán bastante bien.

Ahora nos queda su campamento en Tokio, a partir del 10 de julio. Ahora sí los acompañaré, ya que no pude asistir a El Salvador.

Seguramente, volaremos juntos de Tokio a Fukuoka. Esperamos que se recuperen del trabajo tan intenso en JCC. Todo este esfuerzo debería tener una recompensa, y sería que alguien se preocupara por restablecerles sus becas, por pagarles lo que han desembolsado en su preparación. Ojalá que las autoridades así lo consideren.

Por ellos no ha quedado, en lo que respecta a esfuerzo e inquietudes. Estoy seguro de que, tanto la Conade como el COM estarán orgullosos de sus actuaciones. A toda la delegación que compitió en El Salvador, los felicito, son gente trabajadora y que busca lo mejor para México. Espero que vengan los apoyos, lo que el Presidente prometió, y después que venga todo lo demás que se les debe restablecer.

Enhorabuena para los nadadores, para el cuerpo técnico, y felicito a la delegación por el magnífico papel hecho en los Centroamericanos. Estoy seguro de que, cuando estén leyendo esta columna, México ya se ubicó cerca de la meta que se pronosticó.

Estoy feliz por su actuación y, después, porque para lo que viene el siguiente mes ya podré estar con ellos. Antes de ir a Japón, estaré en los International Children Games que se llevarán a cabo en Daegu, Corea del Sur. El alcalde de esta localidad le dará la bandera a un representante de León, ya que el próximo año este importante evento será en esta ciudad de Guanajuato. El abanderado de nuestro equipo será Javier Díaz, quien ganó platas en Coventry, Inglaterra, en los pasados ICG.

En ese abanderamiento también estarán los 18 nadadores masters que nos representarán en el Campeonato Mundial, y la abanderada será Laura Vaca. Además de algunos de los grandes nadadores que nos representaron en El Salvador 2023. Mi trabajo lo hago con pasión, no me duele en absoluto, y seguiremos disfrutando de todo lo que generan estos grandes deportistas para nuestro país.