Gracias Helio por hacernos reír y reflexionar de nuestra realidad

A sus 86 años, se despidió públicamente de esta casa editorial uno de los grandes cartonistas mexicanos del siglo XX, Helio Flores Viveros, más conocido como Helioflores.

Aquí retomamos lo escrito por él acerca del proceso de transformar sus ideas en cartones, de su gusto por dibujar con plumilla, tinta china y navajas y de su historia que él mismo cuenta en su libro: Helioflores, 50 años de cartones, crítica y humor, publicado en 2011 en coordinación con la Universidad Veracruzana y EL UNIVERSAL.

El famoso y respetado caricaturista es originario de Jalapa, Veracruz, donde nació en 1938. De profesión arquitecto por la Universidad Veracruzana y diseñador gráfico por The School of Visual Arts de Nueva York inició de forma profesional en 1959, en la publicación La Gallina y en el Diario de Xalapa.

Caricatura “Tranquilinos”, publicada en 1994. Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

En los años sesenta se estableció en la capital, donde colaboró en varias publicaciones como Novedades, Siempre, La Jornada, entre otras, para finalmente quedarse en EL UNIVERSAL desde 1972. Su prolífico trabajo ha sido reconocido en varios países y recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1986, 1996, 2001, 2003 y 2011.

El periodista y maestro Miguel Ángel Granados Chapa fue el encargado de escribir el prólogo de esta publicación que empieza así: “La pluma de Helioflores es un escarpelo. Al mismo tiempo dibuja y hiere”, la esencia de este legendario caricaturista no podía tener mejor descripción.

Caricatura “Juventud desenfrenada”, de 1966. Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

Resolver la idea en un dibujo, lo más difícil

En su libro afirma que luego de 50 años de trayectoria seguía convencido “como desde el principio de que esto es lo mío, mi pasión, es lo que soy”. Dice que desde que se levanta ya pensaba en el cartón que haría ese día.

Por las mañanas y por las tardes escucha noticiarios de Radio y que le gusta contrastar la forma en que abordan las noticias con su propia visión del país, luego surgen ideas hasta que “de forma repentina” aparece un tema que considere relevante.

Caricatura “Amor de madre”, publicada en 2005. Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

Serie “Los asaltos”, publicadas en 1969. Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

“Este es el hilito que me lleva a lo más difícil, que es resolver la idea en un dibujo que de preferencia no necesite palabras para que el mensaje se entienda. Confieso que esto no es nada fácil”, dice.

Helio comparte que se podría pensar que el caricaturista necesita una noticia nueva todos los días, pero que en realidad no es así, pues en su opinión “las noticias son las mismas, las situaciones políticas y sociales no cambian, solo empeoran”.

Para él es muy importante ser respetuoso de la dignidad de las personas como tales, sin menoscabo en la firmeza y la mayor contundencia posible en lo que quiere comunicar.

Serie “Los asaltos”, publicadas en 1969. Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

Al paso de los años observa que sus primeros cartones de crítica política eran “verdaderos palos de ciego... Aparte de que no estaba suficientemente informado... una vez recorrido tanto camino reconozco en aquellos cartones un pobre contenido y las críticas no estaban suficientemente fundamentadas”.

La guerra fría influyó poderosamente en su percepción de la política, pues se dio cuenta que en todos los medios se inducía la idea de que en este mundo solo existían los buenos, que eran los gringos, y los malos, los rusos y los chinos.

Serie “Los asaltos”, publicadas en 1969. Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

Varios consideraron sus dibujos fúnebres y feos

Granados Chapa continúa diciendo en el prólogo: “Helio tuvo la fortuna o el logro de hallar pronto su propia voz, el tono de su producción, de sus mensajes. Sus personajes, sean protagonistas... comparsas, acompañantes, cómplices o víctimas recibieron de su creador atributos singulares: intencionalmente deformes, sus cuerpos y sus ademanes reflejan una percepción propia del mundo y una capacidad para recoger el carácter del personaje caricaturizado...”.

Mientras, Helio recuerda que, a los 20 años de cartonista, ya publicando en periódicos de circulación nacional, se enteró de que muchos lectores consideraban que sus dibujos eran fúnebres y feos, los consideraban de humor negro, “nunca lo hubiera imaginado porque a mí me gustaban mis monos. Fue muy sorpresivo y divertido descubrir eso”.

Caricatura “Protesta”, publicada en 1980. Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

En sus primeros trabajos para el Diario de Xalapa los monos que dibujaba intencionalmente tenían la nariz que se confundía con la boca, los personajes estaban descalzos, las manos con cuatro o cinco dedos, con el paso del tiempo se dio cuenta que sobraban para lo que él quería comunicar en sus caricaturas.

Considera que desde hace 30 años procura hacer dibujos más realistas, con proporciones más o menos normales. Siempre trata de hacer dibujos que gusten, que se puedan poner en un cuadro en la pared, aun cuando la idea haya perdido actualidad o incluso que no se entienda.

Caricatura “Encrucijada”, publicada en 2010. Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

Caricatura “El Perro”, publicada en 1981: Foto: Helioflores/50 años de cartones, crítica y humor.

Utiliza poco la tecnología, sigue dibujando con plumilla

Como desde el principio, este artista continúa trazando sus caricaturas con plumilla, papel y tinta china, dice que le gusta probar técnicas manuales que se le vayan ocurriendo para hacer más novedosos sus dibujos en texturas y apariencias.

No utiliza mucho la computadora porque en parte no ha aprendido a utilizarla, pero principalmente porque disfruta dibujar hasta los mínimos detalles o efectos con la plumilla; pero, en cambio, aprecia la rapidez y facilidad que le ofrece a la hora de enviar su trabajo al periódico.

Caricatura “Millonario”, publicada en 1979. Foto: Helioflores/Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Durante el Gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado recuerda que estuvo “congelado” casi un año “porque a un funcionario de cuarta” no le gustaban mis cartones. La solución que se encontró en el periódico para seguir la instrucción sin despedirlo fue no publicarle y darle un “descanso” obligatorio por un tiempo.

Para Helio es difícil definir qué es el humor porque depende de la forma de ser de cada persona, “yo solamente siento donde hay humor, trátese de una lectura, una película o cualquier situación, como lo hace cualquier persona... Puede ser simple o complicado”.

Caricatura “Tribuna Parlamentaria”, publicada en 1980. Foto: Helioflores/Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Lo que más le atrae de un cartón es el intercambio con el lector, dice, que no se quede todo dicho, que él concluya la idea, pero no hay manera de comprobar que se concluya ese proceso. Termina su escrito diciendo que la caricatura es una opinión personal, el lector puede o no estar de acuerdo, pero que es interesante cuando se establece una comunicación.

El maestro Granados Chapa terminó su prólogo fechado en octubre de 2010 diciendo: “Desde 1971 es parte indisoluble de ese periódico (EL UNIVERSAL) -el decano de la prensa capitalina-, es de esperar que siga en sus páginas cuando se festejen el Tricentenario de la Independencia y el Bicentenario de la Revolución”.

Efectivamente, maestro, nos hubiera encantado festejar juntos, pero aún faltan muchos años y lo que no tenemos es una vida tan larga, por ello ha sido Helio quien decidió ya no esperar ante las condiciones físicas que lo agobian, propias de su edad, como él mismo escribió en su despedida de esta su casa por cinco décadas y por siempre.

Muchas Gracias Helio por hacernos reír y reflexionar de nuestra cruda realidad.

El caricaturista veracruzano ganó el Premio Nacional de Periodismo por primera vez en 1986. El colaborador de esta casa editorial comentó que el reconocimiento no le haría cambiar su posición política. Foto: Leo Morales/Archivo EL UNIVERSAL.

Fuentes:

Helioflores, 50 años de cartones, crítica y humor . Universidad Veracruzana y EL UNIVERSAL. 2011.

. Universidad Veracruzana y EL UNIVERSAL. 2011. Hemeroscopio , publicación de la Hemeroteca de EL UNIVERSAL.

, publicación de la Hemeroteca de EL UNIVERSAL. Archivo Fotográfico de EL UNIVERSAL