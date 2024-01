Este lunes 29 de enero, Helioflores, decano de los caricaturista en México, anunció su retiro de la caricatura y de las páginas de EL UNIVERSAL.

El colaborador de El Gran Diario de México: "No es más que pura coincidencia (respecto a las próximas elecciones). Qué más quisiera yo que poder estar presente en esta temporada y en más. Pero hay ciertas fallas físicas que estoy sintiendo que afectan mi trabajo. Lo puedo seguir haciendo, pero con más dificultad y tardándome más tiempo", expresó el cartonero.

Tras la noticia, políticos y periodistas se pronunciaron en redes sociales y expresaron algunas palabras para el caricaturista.

"El mejor cartonista de la prensa mexicana. Mucha salud!", expresó Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

El periodista Epigmenio Ibarra agradeció al "maestro".

La senadora Olga Sánchez Cordero expresó su cariño y admiración al caricaturista y le envió un fuerte abrazo.

Todo mi cariño y admiración maestro @HelioFlores. Muchas gracias por su trabajo reflexivo y de análisis de la política mexicana plasmados en miles de cartones. Le mando un fuerte abrazo. — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 29, 2024

“Por sus trazos los conoceréis, diré del maestro @Helioflores_mex. 60 años de caricaturista, 52 de ellos en las páginas de @El_Universal_Mx.”, escribió el senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Por sus trazos los conoceréis, diré del maestro @Helioflores_mex.



60 años de caricaturista, 52 de ellos en las páginas de @El_Universal_Mx.



Con su adiós se va uno de los últimos exponentes de lo que fue gran escuela de Naranjo, Efren, entre otros, caricaturistas políticos que… pic.twitter.com/LQPKujWtEy — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) January 29, 2024

El periodista y colaborador de esta casa editorial, Salvador García Soto, lo calificó como “maestro y un grande de la caricatura política”.

La despedida de un maestro y un grande de la caricatura política. Muchas gracias al gran @Helioflores_mex y mucha salud para él. https://t.co/D67DwlcTjd — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) January 29, 2024

Helioflores se retira de la caricatura

Esta mañana, el caricaturista publicó su último cartón en EL UNIVERSAL, al que tituló “Agradecimiento” y comenta sobre la difícil decisión que tomó al dejar la caricatura.

El colaborador de este diario reconoció que se retira en un momento político álgido:

Es una temporada que se presta mucho para las caricaturas”, dijo. “De hecho, todas las temporadas se prestan; en todas están los políticos funcionando. Siempre hay gente que se presta para la caricatura y que la pide a gritos, pero me doy cuenta de que me tardo mucho para hacer un cartón. Si antes me tardaba tres o cuatro horas, ahora me tardo seis u ocho. Uno se va sintiendo cansado. Por mucho ánimo que tenga, uno va sintiendo que ya es tiempo de dejarle el espacio a otros”.

