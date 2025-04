Con la Operación Espaldas Mojadas no hubo balas, pero sí miles de detenidos

En nuestra revisión de episodios migratorios entre México y Estados Unidos, toca conocer la apenas desenterrada Operación Espaldas Mojadas, un ejercicio estadounidense de 1954 que detuvo a miles de trabajadores ilegales mexicanos e impidió la llegada de muchos más.

Durante un año, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidenses persiguieron y deportaron a cuanto trabajador ilegal encontraran, mientras el Programa Bracero continuaba con sus contrataciones regulares.

Donald Trump mencionó a la Operación Espaldas Mojadas como su modelo a seguir ante la actual crisis migratoria, ¿pero cuáles fueron sus resultados y desarrollo para que 70 años después todavía se considere efectiva?

Según indicó Kate Linthicum en su reportaje The Dark, desde siempre los pobladores de México y Estados Unidos tenían necesidades que podían cumplir con apoyo mutuo: los productores estadounidenses requieren muchos trabajadores a bajo costo y numerosos empleados mexicanos quieren recibir su salario en dólares.

Desde inicios del siglo XX se supo de la contratación irregular de mexicanos, entonces conocida como “enganche”. Representantes de cultivos o industrias estadounidenses acudían a poblados de escasos recursos para hacer promesas de mejores salarios y beneficios a nuestros compatriotas, ofertas casi siempre exageradas o falsas.

Jornadas de trabajo cercanas a la esclavitud, malas condiciones de vida y un salario castigado solían ser las verdaderas ganancias de mexicanos enganchados, sin olvidar el peligroso estado legal que asumían frente a los lineamientos migratorios.

Para los años 40, se buscó erradicar tales abusos con el Programa Bracero, interpuesto por ambas naciones a patrones estadounidenses y trabajadores mexicanos para garantizar prestaciones dignas y un alto a la migración ilegal, pero el avance de indocumentados –ya fuera con apoyo de enganchadores o por propia cuenta– no paró.

Fue durante los 50 que se popularizó el término “espaldas mojadas”, nombre despectivo que se dio a los migrantes ilegales que nadaban por el Río Bravo para llegar a la Unión Americana. Estos viajeros carecían de derechos en el país estadounidense y eran considerados criminales.

A inicios de 1954, EL UNIVERSAL estimó un millón de trabajadores ilegales en el país norteamericano, así como la deportación de 851 mil indocumentados. Ante tal crisis migratoria, el mandatario estadounidense Dwight D. Eisenhower autorizó la Operación Espaldas Mojadas, puesta en marcha el 10 de junio de 1954.

Se trató de un plan de localización, detención y deportación de ilegales, ejecutado por la Patrulla Fronteriza en campos de cultivo, industrias, vecindarios, parques públicos y cualquier sitio con población mexicana o latina, muy parecido a las redadas que se realizaron en los años 30 para las repatriaciones masivas.

Aunque las autoridades la llamaron "una guerra total para expulsar a los espaldas mojadas hacia México", la investigadora Kelly Lytle Hernández lo describió como un ejercicio de “regularización de migrantes” y “flexibilización de las leyes migratorias. Se enfocó en asustar a mexicanos para que dejaran el país por su propia voluntad”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aseguró que la Operación Espaldas Mojadas estaba dentro de lo previsto en el Programa Bracero para mantener la dignidad de los trabajadores, por lo que no representaba algún conflicto entre ambas naciones.

Establecido durante un solo año, hasta el verano de 1955, este proyecto migratorio expulsó –con deportaciones o por sus propios medios– a más de un millón de mexicanos, además de reducir la entrada ilegal.

En marzo de 1931, el diario La Opinión informó el asesinato de un joven mexicoestadounidense de 15 años a manos de Harlon B. Carter, estadounidense de 17 años, hijo del Inspector de Migración de la Patrulla Fronteriza.

Según datos de Kelly Lytle Hernández, el crimen fue porque la víctima estaba cerca de la casa de Carter, algo que el estadounidense no toleró, sacó un rifle y disparó a matar. Aunque la justicia declaró culpable a Carter y le impuso una condena penal, algunos “tecnicismos legales” invalidaron su sentencia y quedó libre.

Todo para que años más tarde, el mismo Harlon B. Carter se convirtiera en jefe nacional de la Patrulla Fronteriza y organizara la Operación Espaldas Mojadas. Algunas de nuestras fuentes lo consideraron un racista y tiempo después también se convertiría en presidente de la Asociación Nacional del Rifle y defendería el derecho a las armas.

Según indicó el medio independiente The Texas Tribune, en los años 50, habitantes del sur estadounidense aseguraron que los migrantes mexicanos “cometían crímenes y usaban recursos públicos destinados sólo para ciudadanos”, sin tener muchas pruebas de ello. Los acusaron de acaparar empleos y mermar prestaciones laborales.

Tales acusaciones motivaron a Harlon B. Carter y al entonces encargado del Servicio de Inmigración y Nacionalización, Joseph Swing, a idear la nunca ejecutada Operación Estallido de Nube.

El plan propuso que 2 mil 180 elementos militares vigilaran la frontera sur, además de la construcción de una valla de 2.5 metros de altura con alambre de púas ubicada en ciertos puntos identificados como “cruce de ilegales”.

Agente de la Patrulla Fronteriza en los años 50. “Es evidente que si no hubiera ocupación y no se ofreciera trabajo, la mayoría de tales personas [migrantes] no trataría de internarse ilegalmente”, aseguró Hebert Brownell, entonces Procurador de Justicia estadounidense. Foto: U.S. Customs and Border Protection/ESPECIAL.