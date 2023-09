Vergara, Omnilife, streaming y futbol

Desde hace unas semanas, a raíz de la Leagues Cup en EU he estado clavado en el tema del streaming y los deportes. Sé que se trata de una relación que se encuentra en sus primeras citas pero que pinta para un largo matrimonio. Por eso, no pude evitar preguntarle al presidente de las Chivas y del Grupo Omnilife, Amaury Vergara, su opinión sobre este y otros temas de tecnología, negocios y futbol.

El joven empresario nos regaló una cascada de información que, por mi desviación profesional, tendré que centrarla en tecnología. Junto con un grupo de colegas hablamos de su vocación ecológica, de la visión social de Omnilife, de la expansión del grupo a Estados Unidos, y por supuesto de las Chivas y el futbol profesional.

Nos recordó que cuando se inauguró el Estadio Akron, la casa de las Chivas, fue de los primeros estadios en México con conectividad. Pero ya pasaron 10 años y está por vencerse el contrato por lo que ya lícita para contratar el próximo proveedor de la red de internet. Además de que la FIFA lo pide como estadio mundialista, es iniciativa del grupo mejorar la conectividad, porque le ayuda mucho en la generación de negocio. Si se tiene mejor conectividad en los estadios, se mejora la experiencia del aficionado y el consumo. Pero el gran problema no es de los clubes sino de los proveedores de telecomunicaciones.

Dice que se ha avanzado, pero la realidad es que todavía hay una gran oportunidad de mejorar la infraestructura de conectividad en México. Puedes tener un gran hardware dentro del estadio, pero siempre es la red y la velocidad que ofrecen los proveedores lo que cambia la experiencia. De hecho, el Akron cuenta con tres proveedores de conectividad y redundante.

Cualquier estadio necesita una buena conexión a internet por el propio acceso con boleto y el Fan ID. Dice Amaury que tener una buena conectividad les ayuda a combatir la reventa o falsificación de boletos mediante el uso de códigos de barras o QR dinámicos. Aun así, cree que todos los aficionados deben poderse comunicar muy fácil en los estadios.

Tener esa conectividad ofrece mucha información de clientes y aficionados, la cual no se guarda, pero si se usa para conocer su comportamiento. Cuando lanzaron Chivas TV nació su departamento de Business Intelligence, que recopila la data de todos los departamentos y se transforma en información estratégica. Con Chivas TV, descubrieron dónde estaba la afición, cómo se conectaba y con qué.

Por eso Amaury Vergara ve con buenos ojos el servicio de streaming y cree que el experimento de Apple TV con la Leagues Cup fue un éxito. Y aunque asegura que nadie puede decir con exactitud todavía lo que va a pasar con el streaming y el futbol ya se ven cambios importantes en la TV abierta y de paga.

“Hoy en día seguimos pensando que el streaming es el futuro de cómo se va a consumir el deporte, pero depende muchísimo de infraestructura”, nos dijo. Si bien hemos avanzado bastante rápido en los últimos años, todavía la mayoría de la población sigue con muy mala calidad de conectividad. Mientras no tengas esa calidad será muy difícil que señales como la de Apple TV, por ejemplo, funcionen como deberían de funcionar. Así se afecta la experiencia del usuario.

Es que ahora todo tendrá que ver con la experiencia del usuario. La competencia será casi con la personalización del servicio mediante contenidos interactivos dentro de las plataformas. “Se trata de una frontera que nosotros, como dueños de equipos, debemos entender que va a suceder”, asegura. Eso es inevitable y muy valioso simplemente por la información que ofrece.

La realidad es que las nuevas generaciones quieren ver el futbol de distintas maneras a cómo lo veíamos nosotros, el futuro de la transmisión es personalizado. Puede ser que quieras verlo con la narración de Azteca, Televisa, otra televisora, o de una mujer, un hombre o un influencer. Es más, posiblemente la quieras ver por Twitch con narraciones de streamers de eSports.

Para Vergara lo ideal es que haya muchos broadcasters pero que todos ofrezcan los partidos y que el usuario sea quien escoja donde quiere ver la señal. Cree que se puede tener una compañía, un canal propio de La Liga que también te ofrezca los partidos.

“Lo he dicho muchas veces en la mesa de dueños (de equipos de futbol), me parece que si el aficionado descarga y se está dando de alta en una dos o tres aplicaciones nos está afectando mucho. Si un aficionado no puede tener una sola aplicación o un solo servicio para ver todo el fútbol me parece un gravísimo error de estrategia de marketing y estrategia de posicionamiento de marca”.

Podría contarte más de la nueva planta de Omnilife en Texas, del crecimiento de sus ventas en el último trimestre, de su incursión en Europa vía Portugal, pero esos son temas que escapan a este espacio amante de la tecnología y los medios. Sin embargo, el directivo advierte que el auge del streaming no quiere decir que vaya a desaparecer el futbol por televisión abierta. Cree que todos los contenidos pueden migrar a las plataformas, pero lo que nunca migrará son los deportes en vivo. Suscribo.

