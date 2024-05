Golpe espectacular contra Huawei

Parece que la batalla entre Estados Unidos y Huawei está alcanzando un nuevo nivel de drama. Esta vez, el Departamento de Comercio de EU ha decidido ponerse bravo y morder hasta los de la casa al revocar las licencias de exportación de dos gigantes de la tecnología, Intel y Qualcomm.

El golpe parece más espectacular que efectivo porque esta revocación puede ser inofensiva. La noticia dice que Qualcomm no podrá seguir vendiendo sus conjuntos de chips 4G LTE a Huawei, sin embargo, la empresa china ya había llenado sus bodegas de Qualcomm con más de 40 millones de estos conjuntos de chips en 2023.

Y luego está Intel, a quien también le han cortado la venta pues ya no podrán enviar sus chips de servidores Xeon y portátiles a Huawei. En una de esas van a prohibir la venta de hamburguesas con queso a los empleados de Huawei.

Por supuesto, las acciones de Intel y Qualcomm cayeron tras esta noticia, pero lo más probable es que se trate de un bajón temporal.

Es que Huawei no se ha quedado de brazos cruzados. Desde hace años han estado trabajando en sus propios chips 5G y ahora los están desplegando en su Mate 60 Pro. Incluso ya tiene también su versión 5.5G en China, lo que podría indicar que la dependencia de los chips 4G LTE es mínima.

Entonces, la revocación de licencias para vender chips a Huawei podría ser más espectacular que efectiva.

30 años de New Art

Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de películas como... Esa es una frase que se ha escuchado muchas veces en las instalaciones de New Art Group, empresa que celebra este año su 30 aniversario.

Al igual que McClure, tal vez recuerdes a New Art por películas como El Rey León, Shrek y Kung Fu Panda además de la serie Los Simpson. Es que, si eres de los fanáticos que se quedan hasta el final de cada película para ver los créditos de doblaje, podrás ver el nombre de New Art como los responsables de tan memorables trabajos.

Pero si eso nunca te ha importado, creo que ahora podrás saber más de esta industria y esta empresa que, de la mano de Andrea Bilbatúa, CEO de New Art Group, está llegando a nuevos mercados y audiencias.

La empresa es un referente nacional e internacional en postproducción y doblaje para multinacionales como Netflix, Disney, Amazon MGM y Universal Pictures, entre otras. Ha realizado el doblaje de más de 500 películas y 300 series, con una equivalencia de 211 mil 689 minutos o 3 mil 528 horas. Tomaría aproximadamente 40 días ininterrumpidos ver todas las películas que han doblado y casi cuatro meses ver todas las series en las que han trabajado. En sus salas también se realizó la mezcla de audio de El Laberinto del Fauno, película que fue nominada al BAFTA por mejor sonido.

Todos estos reconocimientos no serían posibles sin la gran inversión en tecnología de audio y video, así como sistemas de ciberseguridad y respaldo de información de New Art. Por ejemplo, en la parte de edición de video cuentan salas para corrección de color (Baselight TWO), edición on line (DaVinci Resolve y Scratch), de edición creativa (Resolve y Adobe Premier), de diseño gráfico, motion graphics, así como animación 2D y 3D.

Además, tienen sistemas para restauración de sonido y video de películas de 16 mm y 35 mm, restauración digital para cine y televisión, escáner de 16 mm y 35 mm en resolución 4K, digitalización y transferencia de casetes (U-Matic 3/4”, Betacam SP, Betacam Digital, DVCAM, HDCAM y HDCAM-SR)

Para el almacenaje y transporte seguro de material fílmico, cuentan con sistemas para la creación y reproducción de archivos digitales DCPs (Digital Cinema Package), así como el envío y recepción de archivos por medio de la plataforma en la nube de Signiant Media Shuttle.

Como puedes ver, se trata también de una tecnoempresa que se dedica al cine y en la cual trabajan más 120 colaboradores, de los cuales el 51 por ciento son mujeres ocupando desde puestos directivos hasta creativos. No es raro teniendo a una mujer como la responsable de esta empresa altamente digitalizada. Por cierto, si el apellido te suena, efectivamente, Andrea es heredera de las glorias de su abuelo, el legendario documentalista Demetrio Bilbatúa, fundador de New Art, quien se prepara para ese pastel con 30 velas de aniversario.

Bits y bites

El Porsche Taycan Turbo GT se convertirá en el nuevo Safety Car del ABB FIA Formula E World Championship, en el SUN Minimeal Berlin E-Prix 2024. El auto se presentó por primera vez en la primavera de este año como el Porsche de serie más potente de todos los tiempos, logrando tiempos de vuelta récord en Nürburgring y Laguna Seca… Según los datos del Shopping Index de Salesforce, las ventas mundiales por Internet en el primer trimestre crecieron apenas 2%, con un aumento del tráfico y del gasto medio por pedido de sólo 1% cada uno. En Latinoamérica el patrón es distinto, con un crecimiento de 13%... Una encuesta de Cisco subraya que la modernización de las oficinas es clave para potenciar el trabajo híbrido y aumentar la productividad. El 69% de los empleados en México ve con buenos ojos volver a la oficina, pero quiere espacios mejor equipados para la colaboración y la lluvia de ideas. El 53% reconoce que las mejoras basadas en la colaboración atraen y retienen eficazmente a los mejores talentos. BMW Group Planta San Luis Potosí inició con la construcción de su nuevo Centro de Producción de Módulos de Baterías. Todas estas adaptaciones forman parte de la inversión de 800 millones de euros, anunciada en febrero de 2023 y permitirán la producción de vehículos de la plataforma Neue Klasse en México, a partir del 2027… CleverTap lanzó su solución de inteligencia artificial para la captación y fidelización de clientes que promete lograr tasas de conversión 66% más altas y 35% más de eficiencia operativa… Ojo con la situación del neo banco Nu. Además de que sigue reportando pérdidas, (510 mdp al cierre del primer trimestre) hace creer a sus clientes que, como parte de su evolución, desea migrar a la figura de banco. Sin embargo, se debe a una petición de las autoridades financieras que ya le están metiendo más vigilancia.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0