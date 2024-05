La regulación especial a Televisa y los detalles

Estoy seguro de que pudo ser peor, pero como si fuese un sabadazo, el IFT muy temprano nos arruinó el día de asueto. Ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó sobre su resolución en torno a la revisión bienal de las medidas especiales emitidas a Grupo Televisa en 2014. Si no lo recuerdas, en ese año se le impuso a Televisa una regulación especial en su carácter de Agente Económico Preponderante en Radiodifusión (AEP-R). Dos años después (2016) se revisó la regulación especial y en 2017 se emitieron nuevas reglas.

En 2019, tras un amparo presentado por Televisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la regulación emitida por el IFT en 2017. Por ello, en diciembre de 2020, el regulador ya no siguió con la Revisión Bienal de Radiodifusión 2019 pero al cerrar este procedimiento comenzó uno nuevo.

En ese sentido, en abril de 2021 el IFT publicó el Acuerdo para comenzar la consulta pública sobre la efectividad de la regulación especial impuesta a Televisa en 2017. Por eso se habla apenas de la segunda revisión (que ya no fue bienal) al AEP-R. Dicho todo esto y tras varios años de análisis por parte del IFT, ya se conocen las nuevas reglas que Televisa debe cumplir.

El IFT decidió, entre otras cosas, unificar el marco regulatorio aplicable a Grupo Televisa y a sus Afiliadas Independientes. Asimismo, le impuso nuevas obligaciones para compartir su infraestructura, para la compra de contenidos exclusivos, para la venta de espacios publicitarios, para la rendición de cuentas, y para que implemente un Sistema Electrónico de Gestión (SEG) de su infraestructura.

Casi a vuelo de pájaro y tras una fugaz revisión de las medidas impuestas en 2017, es claro que se eliminan algunas obligaciones, se modifican otras, pero, sobre todo, se le agregan muchas relacionadas con la compartición de sus redes o infraestructura.

Al cierre de esta colaboración seguía esperando alguna reacción de Televisa y orientación de abogados expertos en telecomunicaciones, pero el día de asueto no ayudó mucho. No obstante, puedo ver que en materia de infraestructura se le imponen obligaciones especiales muy parecidas a América Móvil, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T).

Al igual que el AEPT, ahora Televisa deberá presentar para aprobación del IFT una propuesta de Oferta Pública de Infraestructura. Deberá contener las condiciones aplicables a la compartición de Infraestructura Pasiva, es decir, las torres, antenas, ductos, cables, etcétera. Además, deberá definir los servicios, procesos, procedimientos y plazos que estarán a disposición de sus competidores que quieran usar su infraestructura.

También tiene que definir parámetros e indicadores de calidad de servicio, las normas técnicas y las penalizaciones que regirán en el convenio firmado con sus competidores. Toda esta información deberá reflejarse en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG). Este sistema merece un análisis por separado pues en el caso de las telecomunicaciones, ha sido un dolor de cabeza la implementación de esta regla.

Televisa tampoco podrá establecer condiciones que inhiban la competencia, por lo que no podrá dar un servicio distinto al que le da a sus propias filiales, ni podrá condicionar la entrega de los servicios. Al igual que pasa con América Móvil, su Oferta Pública de Infraestructura se someterá a consulta pública por un periodo de treinta días naturales. Si no presenta su Oferta Pública, el IFT emitirá las reglas para el Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Las tarifas aplicables se negociarán entre Televisa y el Concesionario Solicitante, pero si no llegan a un acuerdo en 60 días naturales, el IFT determinará las tarifas mediante una metodología de costos incrementales promedio de largo plazo. Hasta aquí el asunto técnico y de infraestructura.

Sin meterme a detalle, la regulación especial sobre Contenidos Audiovisuales Relevantes es más vendedora pero no tan intensa. A Televisa se le permitirá comprar derechos de transmisión en exclusiva, siempre y cuando tenga autorización para revenderlos a otras televisoras “así como a terceros que sin ser concesionarios presten el servicio a través de un canal de programación en multiprogramación”. No estoy del todo seguro, pero me suena a que podría revender los derechos a operadores de streaming o TV de paga.

Insisto, se trata de un análisis relámpago de las nuevas reglas especiales que impuso el IFT a Televisa mismas que, por el lado técnico y de infraestructura, creo que son cumplibles pues se parecen mucho a las batallas que han librado para que las cumpla América Móvil en telecomunicaciones. Sin embargo, ojo con el análisis que venga en los próximos días en materia de contenidos pues en una de esas, surgen detalles que se me escapan. Decía mi abuelita: el diablo está en los detalles.

Bits y Bites

Este jueves se celebra el Día Mundial de la Contraseña y por ello, no está de más recordarte que debes usar un password manager para generar contraseñas, únicas, largas, complejas y que sean fáciles de cambiar para todas tus cuentas... La plataforma de edTech, Hediec Digital, informó que el 70% de los maestros que han utilizado IA han experimentado una notable reducción en su carga de trabajo, permitiéndoles dedicar más tiempo a actividades relacionadas con la enseñanza. Además, más del 50% de los docentes reportan una disminución significativa en su nivel de estrés... Hace unos días se anunció el lanzamiento del Honor 90 Smart en México. Con una batería de larga duración de 5,330mAh, altavoces de volumen 200% más alto y una cámara principal superior de 50MP, ofrece una vida útil atractiva.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0