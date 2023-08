El engañoso FOMO de la IA

Seguramente desde hace meses vienen escuchando por aquí y por allá la necesidad de usar la Inteligencia Artificial (IA). Con el boom de ChatGPT todo mundo quiso subirse a ese tren pensando que se venía la revolución digital. Y en parte tenían razón, pero siendo claros, muchas empresas y personas ya usaban la IA desde hace tiempo. Por eso ahora se hace énfasis en diferenciar la IA de la IA Generativa. Hoy estos sistemas de aprendizaje automático ya generan imágenes, texto, sonidos u otro tipo de contenido.

Te lo comento porque el martes se realizó en San Francisco la conferencia Next de Google. En ella hizo una actualización de sus herramientas de IA especialmente diseñadas para las grandes empresas. La palabra Next no solo suena al futuro de Google, sino también al siguiente paso: la IA empresarial.

En la presentación la empresa reveló una serie de alianzas y estrategias que, al menos a este reportero, hizo parpadear dos veces. La propuesta de Google es ofrecer toda una batería de soluciones de IA empresarial por el módico precio de 30 dólares al mes. Con esto, Google está volviendo accesible la IA a un mayor número de empresas.

Pero la sorpresa del día fue la presencia del director general de Nvidia, Jensen Huang, para anunciar lo que se perfila como el dúo dinámico de la IA. Ahora ambas empresas colaborarán para llevar la tecnología de las famosas GPU H100 de alto rendimiento de Nvidia a los clientes de Google Cloud. Imagina la velocidad y la potencia que podrías tener a tu disposición.

Sin embargo, para calmar tu estrés es oportuno tomar en cuenta el consejo de Thomas Kurian, el jefe de Google Cloud. Palabras más o palabras menos, nos dice que no hay que lanzarse de cabeza al vortex de la IA sin tener una estrategia sólida. El desarrollo de la IA es como un buen vino, es mejor cuando se disfruta despacio y con cuidado. No caigas en la trampa del "Fear of Missing Out" (FOMO) de la Inteligencia Artificial. El miedo a perder las ventajas de la IA se soluciona con un buen análisis de tus objetivos estratégicos.

Si bien Google y Nvidia se están convirtiendo en el Batman y Robin de la IA empresarial, a ti te toca estar listo para subirte a esa ola que puede elevarte o darte un revolcón. La IA empresarial de gran escala está comenzando y eso, ya lo están viendo los inversionistas.

HP resbala

El mundo de los negocios y la tecnología tiene historias dignas de la montaña rusa. No siempre son buenas noticias y a veces, cuando son malas interesan más. Ayer las acciones de HP Inc. perdieron casi una décima parte de su valor. Es la más grande desde la era pre-pandémica, allá en mayo de 2021. ¿Qué causó este down? Una revisión de sus previsiones financieras para todo el año. La expectativa de que HP valdría entre 3.30 y 3.50 dólares por acción al cierre del año fiscal bajó a un rango de 3.23 a 3.35 dólares. Se trata de un choque con la triste realidad pues el gasto en todo el mundo no está fluyendo como se esperaba. La incertidumbre económica ha generado una fiebre de cautela entre a los clientes de HP y eso ha dejado en veremos la compra de sus productos.

El director general de HP, Enrique Lores, nos tiró la neta: la cosa afuera no está mejorando tan rápido como esperábamos. La incertidumbre económica está jugando su juego y HP está en medio del ring tratando de mantener el equilibrio. Pero calma, tal vez solo una parada en la montaña rusa financiera y quién sabe, tal vez podría haber una cuesta arriba.

Planet talks

Amantes del planeta y activistas contra el cambio climático tomen sus agendas y marquen el 13 de septiembre con un emoji verde. L'Oréal, la marca que nos ayuda a cuidar el cabello y la piel ha decidido también cuidar el medio ambiente. Por eso está organizando un encuentro en la CDMX para abordar esta problemática mundial. Bajo el lema "Es tiempo de cambiar", amantes del medio ambiente se unirán para hablar sobre cómo salvar el planeta. El objetivo es sencillo pero super importante: crear un debate y agitar nuestras mentes sobre el cambio climático. Podrías aprender más sobre esos límites planetarios que representan señales de "Alto" e indican cuándo estamos llegando a un punto donde la vida humana podría decir "Hasta aquí llegué". Escucharás oradores como Charly Alberti, ese genial activista que no solo es embajador de la ONU sino también fundador del grupo ambientalista R21. Tal vez podrá contarnos cómo es salvar el mundo mientras tocas la batería. La colega Paola Rojas conducirá el encuentro en el que participará Dolores Barrientos Alemán de la ONU, Gemma Santana Medina del mundo de las finanzas sostenibles, Xiye Bastida, activista climática con raíces mexicanas y chilenas, y Deborah Armstrong, la jefa máxima de L'Oréal México.

Digital skills

Hoy, Needed Education, fundada y dirigida por Gustavo Barcia, realizará sus Digital Evolution Awards con los que premia la labor de grandes corporativos ubicados en Latinoamérica en impulsar las habilidades digitales de sus colaboradores, directivos incluidos, para mejorar su productividad. Con más de 300 aplicaciones recibidas sobre proyectos digitales, únicamente cinco serán las reconocidas en las categorías de Evolución digital, People, Innovación, Data y Usuarios. Nos cuentan que algunas de las empresas nominadas, con sus respectivos proyectos, son Bayer, Mattel, HDI, Coppel, Natura, Avon, entre otras.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0