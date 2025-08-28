Gaby López extiende legado al futuro

Gaby López entra en una nueva etapa de su carrera profesional, ahora como anfitriona de un torneo juvenil, con la intención de impulsar y acompañar a las futuras generaciones del golf latinoamericano.

El Gaby López Open presentado por Esmark será la primera piedra de lo que promete ser un legado duradero de la golfista mexicana, tres veces ganadora en la LPGA.

La generosidad siempre ha sido un eje en su trayectoria. Hoy, con mayor alcance y visibilidad, López quiere generar un impacto similar al que en su momento ejerció Lorena Ochoa sobre ella.

¿Cuál es el beneficio concreto del Gaby López Open? El torneo –que se celebrará del 1 al 4 de septiembre en el Club de Golf México– forma parte del calendario de la Junior Nations Golf League (JUNGLE) y de la AJGA International Pathway Series (IPS).

JUNGLE funciona como una plataforma que conecta a jóvenes golfistas latinoamericanos con entrenadores y universidades en Estados Unidos, facilitando su acceso al golf colegial mediante un ecosistema digital integral. A través de sus membresías y torneos de alto nivel, los jugadores construyen un perfil deportivo sólido.

En este contexto, López busca estar cerca de cada participante —jugadores entre 12 y 19 años— y ofrecerles un escenario competitivo que les permita llamar la atención de los mejores programas colegiales norteamericanos.

El escenario no podría ser más significativo: El Club de Golf México, la “casa” de Gaby, donde creció y se formó como golfista.

Este tipo de experiencias refuerzan el vínculo de los jóvenes con el deporte. Bajo los valores del golf, se abren puertas para su desarrollo.

Al finalizar el Gaby López Open, los tres primeros lugares de cada división recibirán reconocimientos. Además, los resultados otorgarán puntos AJGA PBE, con beneficios como exenciones completas para campeones y estatus estelar.

José López Butrón

Director del Torneo Gaby López Open presentado por Esmark

@pepelopezb @juniornationsgolfleague