Con boleto europeo

Vuelve el espectáculo de la Ryder Cup. El torneo bienal es más que un simple evento de golf. Representa identidad, historia, emoción, la esencia de este deporte.

Bethpage Black Course, en Nueva York, será el escenario donde se escribirá una nueva historia en la mítica rivalidad Estados Unidos contra Europa.

El capitán Keegan Bradley ha integrado un auténtico equipo de pesos pesados, encabezado por el número uno del mundo y la gran estrella del golf, Scottie Scheffler.

Justin Thomas, Collin Morikawa, Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay y Xander Schauffle son los otros nombres que solidifican la representación estadounidense.

Pero enfrente hay una amenaza europea que no claudicará en su intento por cruzar el Atlántico con el trofeo en la maleta.

Con Rory McIlroy como principal referente y Jon Rahm en su escolta, junto a Viktor Hovland, el cuadro europeo aspira a defender su causa. Para eso, se suman figuras de la talla de Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Shane Lowry y nuevos nombres, como Ludvog Aberg y Rasmus Hojgaard.

Son 14.5 puntos los que separan a Estados Unidos de recuperar su cetro, mientras que apenas 14 los que necesita Europa para retenerla y amargar la localía.

La predicción es clara: El equipo de Europa alzará la Ryder Cup 2025, en la joya de la corona, como lo es Bethpage. Eso sí, será con un marcador ajustado (15-13).

Esta edición parece una de las que mayor incertidumbre generan. Promete drama desde el inicio hasta el último putt del domingo, pero el evento se definirá gracias a la cohesión, fortaleza mental y el carácter competitivo que tiene Europa entre sus filas.

La Ryder Cup no entiende de favoritos, es la magia de este torneo. El golf es un deporte individual que cada dos años nos regala momentos imborrables, en el que dejan de jugar por sí solos, para convertirse en un equipo que busca el mismo objetivo. Estados Unidos contra Europa, los mejores contra los mejores. Damas y caballeros, el espectáculo de la Ryder Cup está aquí, vamos a disfrutarla.

Staff GOLF SHOT

@golfshot_mx