Importa el resultado, no las formas, en la Nations League

Ganar es lo principal, gustar no entra en la ecuación y golear queda totalmente descartado. En este momento, el gran jefe de los verdes (no hacemos alusión a los ratones) necesita enfocar toda su sabiduría en superar a como dé lugar a Canadá, para jugar la final de la Nations League. Antes de comenzar su partido, la Selección Nacional ya conocerá si Estados Unidos o Panamá llegaron al juego por el título. Vamos a ver si los hombres del Vasco son capaces de combatir el nervio de alcanzar el gran partido y, posiblemente, enfrentar a los estadounidenses. Equipo que estrena gana. Ojalá esto se traslade también al nuevo jersey negro y oro del Tricolor y no sólo aplique en la dirección técnica. Por lo menos que funcione la cábala, si el futbol no le alcanza a la Selección.

Este Final Four de la Concacaf es el torneo más importante del año para Javier Aguirre y su gente. Cargar con la consigna de arrebatarle a Estados Unidos el título, es más que suficiente para darle la importancia y prioridad debidas. Además, en este certamen, que se jugará en Inglewood, California, el técnico tiene a los jugadores que quiere y no a los que “sobran” para la Copa Oro, porque varios podrían estar en el Mundial de Clubes reforzando a Rayados, León y Pachuca. En el verano, la FIFA dispuso que no hay ningún evento por encima de ese, así que todos se friegan y acatan las órdenes.

Los convocados por el Vasco para la Nations League son la base del entrenador para la Copa del Mundo del próximo año. Por eso, es muy interesante conocer cómo le dará forma al ataque de la Selección: Si decide jugar con Santi y Raúl juntos o prefiere a Quiñones u Orbelín Pineda como media punta, para acompañar a Giménez o Jiménez; si va con Vega o Huerta por izquierda y por derecha con Quiñones o Alvarado.

¿Comenzaremos a despejar dudas a partir del juego contra Canadá? Ojalá que así sea.

@elmagazo