PROBOX pone el ejemplo

Dos de los más grandes problemas del boxeo mundial, sin duda alguna, son la falta de promoción y el que no se enfrenten los mejores contra los mejores. Y en PROBOX, la promoción y las peleas parejas son la prioridad número uno.

La joven promotora-televisora digital viene de regalarnos (pues PROBOX es gratis) una gran pelea que, a pesar de que apenas estamos en marzo, es candidata a la pelea del año.

En una guerra total en el marco de los semipesados entre Najee López y Manuel Gallegos, celebrada en el Osceola Heritage Park, Kissimmee, Florida, los protagonistas de la noche se fundieron en una brutal batalla de toma y daca, donde los dos visitaron la lona en una vorágine de emociones boxísticas que hicieron que el respetable, los televidentes y hasta el equipo de producción se mantuvieran al filo de sus butacas, desgarrándose las gargantas ante la incesante acción y por supuesto, apoyando al suyo.

El cerebro detrás de la magia de PROBOX es Garry Jonas, un excéntrico promotor amante del boxeo que, a diferencia de muchos, pone de su bolsa para mejorar el deporte de sus amores en todo sentido. Y vaya que lo está logrando.

Ya hablábamos del maravilloso trabajo en producción y combates de alarido, pero no olvidemos algo que es clave: la promoción. Y para eso, PROBOX y BoxingScene se pintan solos.

Lee también Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, celebra el crecimiento del boxeo femenil, una de sus metas

Respetuosamente debo decir que los grandes promotores deberían aprenderle a Garry Jonas, no solo presentando combates épicos, sino en el quehacer diario de la promoción de su establo y del boxeo mundial. No existe nadie que se le acerque a PROBOX y a Garry Jonas con respecto a este tema.

Hablando de promoción, es un deleite ver cómo se ha promovido y llevado la carrera de uno de mis peleadores consentidos, como es Lester Martínez, quien podría ser el primer monarca mundial para Guatemala.

Los esfuerzos de PROBOX, Garry Jonas y el genio de la producción, Art Izquierdo, han construido una de las carreras más sólidas con Lester. Los esfuerzos de promoción y producción llevaron al querido Chapín a Netflix para “robarse” la noche de "Canelo" y Crawford.

La pelea de Mbilli vs. Martínez fue nombrada pelea del año por el CMB, además de otras respetadas publicaciones y comentaristas, donde me incluyo, pues en mi opinión, esa fue la pelea del año en el 2025.

Hoy, con los esfuerzos de PROBOX y su dueño, estamos en presencia de algo que le puede devolver credibilidad y valor al boxeo, con el solitario esfuerzo de un empresario y promotor honesto; determinado a cambiar al boxeo y llevar al deporte a una nueva etapa dorada.

Algunos promotores esperan a que alguien les ponga el dinero y aun así, no promueven al deporte; otros, como Garry Jonas, promueven al deporte con recursos propios y de gran manera.

Seguramente, mientras algunos de ustedes me dispensan su tiempo leyendo esta columna, Lester Martínez esté a punto de subirse al cuadrilátero para su cita con el destino…

¡Gracias, Garry! Necesitamos más gente como tú en el boxeo.

@ErnestoAmador