Deporte brutal, de brutal crecimiento

Desde el cuarto del hotel se divisan las cataratas del Niagara. En cada pasillo, piso, restaurante y salón de conferencias del Seneca Niagara Casino & Resort se respira un ambiente de pelea… sí, de pelea, pero a puño limpio.

La liga de combate BKB (Bare Knuckle Boxing), propiedad del empresario cubanoestadounidense Mike Vázquez y dirigida por su CEO David Tetreault, está marcando el paso como una de las nuevas y más agresivas alternativas dentro de los deportes de contacto. Y no es exageración: aquí se pelea sin guantes, en un espacio reducido donde simplemente no hay hacia dónde escapar.

Niagara Falls, Nueva York, ha sido una sede tan simbólica como estratégica para la edición BKB 53. No sólo por su ubicación, literalmente en la frontera con Canadá, sino porque refleja lo que hoy representa esta disciplina: un deporte en expansión, que cruza fronteras y que está captando la atención de Estados Unidos y Reino Unido, donde en algunos sectores las peleas a puño limpio son prácticamente una religión.

Muchos pensarán que este tipo de eventos sirven como refugio para peleadores en el ocaso de sus carreras. Nada más falso.

El anuncio global del pasado 16 de abril lo deja claro: Fernando Vargas Jr. y Amado Vargas, dos peleadores jóvenes y en plenitud, han firmado con BKB para debutar este verano en Los Ángeles.

El recinto donde se llevará a cabo este evento / Foto: Especial

Fernando Jr., de 29 años, llegará con marca de 17-1 y 15 nocauts, tras haber visto acción en septiembre pasado en la velada de Canelo vs Crawford. Por su parte, Amado Vargas viene de protagonizar su más reciente combate en Dubai frente al siempre polémico Deen The Great, en un choque que captó reflectores más allá del boxeo tradicional.

La presencia de nombres como Alfredo Perro Angulo, Yuriorkis Gamboa, Víctor Vicious Ortiz, Lee Selby y Paulie Malignaggi, así como campeones como Gustavo Trujillo, Julián Fernández (primer campeón mundial mexicano a puño limpio) y Lorawnt-T Nelson el #1 Libra X Libra en BKB, confirma que no se trata de un experimento pasajero, sino de una liga que está reuniendo talento, experiencia y, sobre todo, una identidad muy clara.

BKB no está compitiendo con el boxeo tradicional… está construyendo su propio espacio.

Un espacio más corto, más crudo, más directo. Donde no hay guantes, no hay distancia y tampoco hay margen de error.

Las peleas a puño limpio pueden resultar muy fuertes para ciertas audiencias y públicos, pero lo cierto es, que, en esta liga, pelean los mejores contra los mejores y sin tanta política sucia como en el boxeo.

Hablando de lo violento del deporte conversaba con dos grandes expertos en las cortadas (cutmans) por cierto, los oficiales de BKB como Sergio Estrada y Vic Starita, y me compartieron que a la larga el boxeo sería un deporte más riesgoso que las peleas a puño limpio, por la duración de las peleas y la acumulación de golpes en combates con más rounds, el máximo en BKB hasta ahora es de seis episodios en peleas de campeonato del mundo.

(Aclaro que ahondaré más en este tema, pues soy un amante empedernido y defensor del boxeo y más adelante explicaré a detalle los riesgos reales de cada disciplina).

Es otra forma de pelear. Y por lo que estamos viendo… una que llegó para quedarse.