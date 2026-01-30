De todo un poco

Muratalla chamaquea a Cruz.

La diferencia entre el boxeo amateur y el profesional es muy sencilla de explicar:

1. En el boxeo amateur se busca puntear al oponente.

2. En el boxeo profesional se busca lastimar al rival.

Así de fácil es identificar la diferencia entre el boxeo de aficionados y el boxeo rentado, cosa que al parecer Andy Cruz no ha entendido y para muestra, basta un botón.

Cruz es un medallista de oro olímpico en Tokio 2020. Sin duda, su estilo es único. Es un esteta, un virtuoso del boxeo, sí, pero hasta ahora, un peleadorazo del estilo amateur.

Andy no ha logrado dar el complicado paso al profesionalismo, y el encargado de recordárselo fue el californiano Raymond Muratalla, un peleador sobrio, de garra y una disciplina inquebrantable, que como enorme agregado tiene en su esquina al entrenador del año 2025, Robert García.

Observé y sumé Muratalla vs. Cruz literalmente en ringside. Mis tarjetas marcaron 117-111 a favor del monarca ligero de la FIB, Raymond Muratalla. Las tarjetas oficiales marcaron lo siguiente:

118-110, 116-112 y 114-114.

Para mí, y dicho sea con todo respeto, es un insulto sumar la pelea como empate por la simple y sencilla razón de que Muratalla siempre quiso ganar y Cruz renunció a la gloria, a mi parecer, muy temprano. No cabe duda de que Andy Cruz tiene futuro en el boxeo rentado, pero la verdad sea dicha, lo echaron a los leones muy temprano, sin medirse a nadie de nombre y hasta ahora no ha entendido el boxeo profesional.

Se encienden focos rojos

Se generó mucho ruido y una gran expectativa previo al debut de ZUFFA, promotora de Dana White, quien, con cinco minutos en el boxeo, quiere imponer sus reglas y adaptar el modelo de negocio de la UFC al boxeo. En lo boxístico, es sumamente temprano emitir una opinión, pues con una velada no hay manera de medir absolutamente nada.

Lo que sí llamó profundamente mi atención fue ver la imposición en todo sentido desde el primer evento. Me explico: si algo es vistoso en el boxeo es la vestimenta de los peleadores, donde expresan su personalidad, identidad y nacionalidad, además de poder embolsarse un “dinerito” extra por patrocinios que históricamente se muestran en las pantalonetas de peleadoras y peleadores.

Hay que decirlo: ZUFFA uniformó a Raymundo y todo el mundo, inclusive a trabajadores de las empresas promotoras con las que la flamante y nueva promotora de Dana se asoció para organizar el evento. El ambiente que se sentía era frío y en exceso corporativo, nada parecido a lo que es el boxeo, pero voy a darles el beneficio de la duda, pues es el primer evento y es muy prematuro juzgar. Sólo espero que en el futuro no veamos robots en vez de peleadores con su propia identidad.

Podría haber enterrado su carrera

Luego de varios días prófugo, Gervonta Davis fue finalmente arrestado por las autoridades estadounidenses. El campeón mundial en receso por la AMB enfrenta cargos de agresión, detención ilegal e intento de secuestro.

De ser encontrado culpable, “El Tank” podría pasar varios años en prisión (habrá que esperar al juicio). Esto me lleva a una profunda reflexión: en el boxeo no se previene, solo se lamenta.

Y si el deporte sigue igual de permisivo en este tipo de casos, desafortunadamente se podrían repetir trágicos casos como el de Carlos Monzón y Edwin Valero. Ahí se los dejo de tarea…

