Caty Monreal, hija del senador Ricardo Monreal y aspirante a alcaldesa de la Cuauhtémoc por parte de Morena, tiene un padrino especial: Paco Ignacio Taibo II, quien la acompañó el pasado 7 de abril en un acto de su campaña. El funcionario cultural parece el ajonjolí de todos los moles de la 4T, tratando de pegar chicle con quien pueda; la semana pasada estuvo con Clara Brugada, aspirante a gobernar la Ciudad de México, y el mes pasado le estuvo haciendo el caldo gordo a Claudia Sheinbaum en la inauguración del remate de libros en el Monumento a la Revolución y en entrevistas a medios, donde afirma que con mucho gusto se echa otros cinco años al frente del Fondo de Cultura Económica. La cuestión es que Taibo anda en campaña y a la vez sigue siendo funcionario público. Si hace seis años le pasaron por alto su nacionalidad española para poder tener un cargo público en México, por lo visto esta vez se hacen de la vista gorda al estar incumpliendo con los mandatos de la veda electoral.

Se busca a Diego Prieto

¿Y dónde está Diego Prieto? Es algo que no sabemos con certeza, ya que el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha tenido apariciones públicas. La última fue dos días antes del inicio de la veda electoral, cuando acudió a la inauguración del nuevo Museo Maya de Chichén Itzá junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Confiamos en que esté trabajando, porque aquí le hemos informado de los pendientes y la precariedad que hay en el Instituto, por ejemplo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que hace lo posible por salir adelante con mínimos recursos. El huey tlatoani del INAH no ha mostrado actividad presencial ni en redes sociales; intriga incluso que el secretario técnico del INAH, José Luis Perea, fue quien respondiera a uno de los reportajes publicados en esta sección. ¿Y don Diego? Esperemos que se encuentre atendiendo los múltiples pendientes. En medio de este silencio, nos cuentan que Prieto prepara algunos planes de contingencia por si deja la administración en caso de no haber segundo piso de la 4 Transformación; que entre ellos contempla regresar al campo de la investigación. ¿Será? (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)