Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), reconoció estar en campaña clandestina para Claudia Sheinbaum. La declaración la hizo en un evento de la organización “SUMA Construyendo Sociedad” -grupo que ha mostrado expresamente su apoyo a la Jefa de Gobierno, - que se llevó a cabo ayer miércoles.

El director del FCE participó en un evento que lleva como título “Miércoles de Formación Política”, que tenía como objetivo, según se lee en el perfil de Facebook de SUMA, enseñar “a crear clubes de lectura para sumar conocimientos”.

“¿Estoy en campaña? Sí, sí estoy en campaña. No sólo por nuestra candidata a la nueva presidencia de nuestro país vaya por la izquierda, no sólo porque tengamos una candidata de izquierda en la Ciudad de México de Morena. Porque estoy en una campaña medio clandestina todavía siendo funcionario del Fondo, aunque ejerzo mi derecho a la libertad de expresión, nadie me lo quita”, dijo Taibo II.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

De acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se considera acto anticipado de campaña los actos “que contengan directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”, que se realicen en un espacio público o virtual antes del inicio de las campañas electorales. Si bien Paco Ignacio Taibo II no dice de forma explícita el nombre de Claudia Sheinbaum ni hace un llamado a votar por ella, sí reconoce estar en “campaña medio clandestina”.

“Estoy en campaña porque vamos a hacer la izquierda lectora", agregó Taibo II, quien después de enlistar los beneficios que ofrece la lectura -como “generar un pensamiento crítico”-, preguntó al público “¿los convencí?”.

Además, Paco Ignacio Taibo II llevó para venta libros de la Colección Vientos del Pueblo del FCE y dijo que “dentro de 15 días” iba a regresar con más; también anunció que el Fondo obsequiaría libros para que los asistentes de SUMA formen sus clubes de lectura.

“Les traje libros de 20 a 11 pesos, en la parte de atrás, pa’ que compren los que les dé la gana. Cuando se acaben, me reclaman y vuelvo dentro de 15 días con un chingo más de libros”.

Taibo II asignó a dos personas para que explicara a los asistentes -entre los que había miembros del Sindicato de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México- cómo formar clubes de lectura y que “el Fondo les regala libros para que este club de lectura arranque y empiece a funcionar”, aseguró.

