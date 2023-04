Ayer se inauguró el encuentro académico La crítica en su laberinto: ¿Qué hacer?, el cual es coordinado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y por la Cátedra Inés Amor. La primera charla, cuyo título es homónimo del encuentro, fue dictada por el sociólogo Roger Bartra, quien afirmó que el actual régimen político ha dejado a la crítica y a la intelectualidad en una “estela oscura de pesimismo”.

Bartra, quien es autor del libro Regreso a la jaula, El fracaso de López Obrador (2021), afirmó que el gobierno actual ha extendido la idea de una erosión en la democracia y que se desprecia el Estado de derecho. “Se siente que hay una anulación de la opinión pública y que están cancelados los diálogos, se observa que el pensamiento crítico no incide en el curso de la política gubernamental, muchos perciben que, en medio de la palabrería política, el silencio se cierne sobre ellos”.

El también antropólogo dijo sentirse asombrado por el reciente desmantelamiento de los aparatos culturales y el abandono a los apoyos de investigación científica. “Se está generando una amargura que, lamentablemente, lleva a la autocensura; el desgarro del tejido social parece no preocupar a los gobernantes. La academia, amenazada, no responde críticamente”, expresó.

Roger Bartra prosiguió su discurso poniendo sobre la mesa que, aunque hay una crítica amplia en medios de comunicación y redes sociales, esta no tiene incidencia en decisiones políticas del Presidente y su gabinete. “Esta crítica parece no hacer ninguna mella en las políticas públicas, pareciera que predomina una crítica ferviente, pero que no llega a ningún lado, se cree que hay una sociedad inerte y estéril”.

Con estos puntos señalados, el sociólogo continuó su discurso con la pregunta “¿qué podemos hacer?”, la cual respondió de inmediato. “En el libro que escribí en 2021 cristalicé mi pesimismo e intenté dar una respuesta a esta pregunta, pensaba que enfrentábamos un populismo reaccionario que amenazaba con llevarnos a una deriva autoritaria; López Obrador llegó al poder debido a una profunda crisis en el gobierno de Peña Nieto”, afirmó.

Bartra expresó que, debido al fracaso de las políticas públicas del gobierno en turno, en 2021 resurgió el Pacto por México, conformado por los partidos políticos de oposición, los que, a través de procesos democráticos en las elecciones de ese año, lograron impedir que el partido del gobierno, Morena, obtuviera la mayoría en la Cámara de Diputados. “Se lograron bloquear reformas en la Constitución, de cierta forma, recuperaron el espíritu de la transición democrática”, dijo.

El encuentro La crítica en su laberinto: ¿Qué hacer? contará con 13 mesas de diálogo del 11 de abril al 29 de junio, en donde participarán personalidades académicas y culturales como Julia Carabias, Antonio Lazcano, Sergio López Ayllón y Lorena Wolffer.