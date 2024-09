Jon Rahm cumple en LIV Golf

El español Jon Rahm conquistó el Campeonato Individual 2024, en su temporada debut como jugador del LIV Golf.

Más allá del cheque en blanco que recibió para dejar al PGA Tour, Rahmbo cobró una presión extra, al convertirse en la nueva cara del LIV Golf, para equilibrar la balanza entre las figuras de ambas organizaciones. El europeo formó su equipo, Legion XIII; convenció a su amigo Tyrell Hatton de unirse al circuito y empezó otra etapa en su carrera, que ya contaba con dos títulos en Majors (US Open 2021 y Masters de Augusta 2023).

Durante toda la campaña, Rahm no salió del Top 10 en cada evento; de 13 torneos, ocho los terminó entre los mejores cinco. La única ocasión en la que no pudo concluir un certamen fue por una lesión en el pie.

Y aunque la primera victoria tardó en llegar, por fin levantó un trofeo del LIV Golf en Inglaterra, que le benefició para rebasar al chileno Joaquín Niemann en la clasificación individual. El segundo triunfo, el que sentenció el campeonato y un bono extra válido por 18 millones de dólares, lo obtuvo apenas el fin de semana, en Chicago.

A pesar del éxito en su primer año en la gira, no escondió los sentimientos encontrados por no asistir a algunos de los campos más tradicionales del PGA Tour.

Pero fuera del circuito saudita, el desempeño de Rahm no fue el anticipado. En su defensa del Masters, pasó desapercibido, al terminar empatado en el puesto 45. En lugar de volverse a vestir con el saco verde, se lo colocó a Scottie Scheffler, el mejor jugador del mundo. No pasó el corte del PGA Championship, donde se le vio frustrado y con un humor que nos hizo recordar su época prepotente, cuando iniciaba su carrera como profesional. Debido a la lesión en el pie, se retiró del US Open.

Su mejor resultado en un Major fue empatar en el séptimo en The Open Championship, pero muy bien ‘maquillado’, ya que realmente nunca estuvo en contienda por la Claret Jug. Una tarjeta de 68 golpes durante el domingo lo impulsó 10 posiciones en el tablero final.

Mientras que en los Juegos Olímpicos París 2024 vimos un desplome abrumador por parte del español. Durante los últimos nueve hoyos del recorrido en Le National, Rahmbo pasó de la medalla de oro a quedar completamente fuera del podio. Las cámaras de televisión capturaron el rostro anonadado del ibérico, tras firmar su resultado.

Para este fin de semana, Jon jugará el último evento de la temporada del LIV Golf, en el Campeonato por Equipos. El suyo, Legion XIII, se encuentra en la segunda posición y en la disputa por la corona, que le brindaría otros 3.5 millones de dólares, de los 14 que se repartirán.





Ramón Treviño

Editor GOLF SHOT

@ramontrevinof