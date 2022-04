Voces en defensa de la libertad académica

Hay una estrecha vinculación entre los ataques a la libertad académica y el deterioro democrático. Los primeros inevitablemente conducen a lo segundo.

En semanas recientes se han celebrado sendos foros en defensa de la libertad académica con participación de investigadores de distintos países. Reproduzco a continuación extractos de lo dicho en estos foros:

Amparo Marroquín, Universidad Centroamericana (El Salvador): Hay un riesgo inminente en un país extremadamente violento (el país de los 62 asesinados en un solo día), cuando un presidente alienta la irrelevancia y la supresión del pensamiento independiente, del periodismo investigativo y de cualquier tipo de cuestionamiento, tachándolo como mera oposición pagada y sin sentido. Foro en la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York, el 7 de abril de 2022.

Mauricio Merino, Universidad de Guadalajara (México): Les hago tres peticiones: 1. No permitan ustedes que el trabajo académico se juzgue por la afiliación política de quien lo hace, sino por su método, su evidencia y sus aportaciones al conocimiento. 2. No permitan que haya una agenda única de investigación, dictada por la obediencia al poder. 3. No autoricen que se anule la pluralidad de pensamiento en las instituciones públicas. Foro realizado en el Senado de la República, el 28 de marzo de 2022. https://bit.ly/3JexhRG

Lorena Ruano, CIDE (México): La directora general del Conacyt decidió imponer de manera ilegítima e ilegal a las actuales autoridades del CIDE. A lo largo de las últimas dos décadas construimos una reglamentación interna robusta, para asegurarnos que las decisiones se tomaran por cuerpos colegiados y con criterios académicos. Esas reglas son también las que garantizan nuestra libertad académica y nuestra libertad de expresión. Hoy ambas están en peligro. Idem: https://bit.ly/3JiRtSj

Catherine Andrews, CIDE (México): La titular del Conacyt otorgó en junio de 2021 el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. El fiscal es propietario de una universidad privada en la Ciudad de México y desde 2010, en al menos tres ocasiones había sido incapaz de aprobar la revisión por pares establecida por el SNI, porque carece de la producción académica necesaria para ello. En septiembre de 2021 se conoció que el fiscal solicitó una orden de aprehensión contra 31 investigadores científicos, críticos de la gestión de la titular de Conacyt, acusados de delincuencia organizada. Foro realizado el 18 de marzo, en el Centro Woodrow Wilson en Washington, DC. (https://bit.ly/3NVq9NO)

Aslihan Aykac, Universidad Ege (Turquía): En los últimos 15 años se han establecido 77 nuevas universidades. Es un gran número si se piensa en la infraestructura, los profesores y los administrativos que se requieren. Y por supuesto, esta es una manera de dar diplomas gratis a tus votantes (Idem).

Hemos perdido batallas, pero la resistencia por la libertad académica es un propósito de vida, una lucha permanente.

En México, el dogmatismo y el autoritarismo son el germen de la destrucción de instituciones de educación superior, de ciencia y tecnología. Me uno vehementemente a estas voces en su defensa.



