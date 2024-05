¿Por qué no investigan? Porque encontrarían a los culpables

A cada nuevo escándalo de corrupción del gobierno actual y su partido, la respuesta desde la mañanera es la misma: ‘son inventos de nuestros adversarios’, ‘no somos iguales’, ‘eso ya se aclaró’, y la infaltable ‘pongan su denuncia’.

Pero las autoridades no investigan. Las denuncias, testimoniales, indicios, evidencias e incluso las pruebas, se desechan incluso antes de estudiarlas.

¿Qué encontrarían si echaran un vistazo al sexenio 2018-2024?

El huachicol fiscal. El nombramiento de directores de aduana corruptos en Reynosa dio pie al contrabando de combustible importado desde Texas, una potencial defraudación al erario por más de 450 mil millones de pesos (mdp), por la omisión de pago de impuestos. El 3 de abril de 2024 legisladores de oposición presentaron ante la fiscalía general una denuncia por peculado, cohecho, conflicto de interés, delincuencia organizada, tráfico de influencias, evasión de impuestos, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Solicitan que se investigue, y en caso de encontrar evidencia de delitos, se ejerza acción penal contra Julio Carmona Angulo, hermano del asesinado Sergio Carmona, ‘el rey del huachicol’; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido oficial; y Ricardo Peralta Saucedo, operador electoral de Morena, ex subsecretario de Gobernación y ex Administrador General de Aduanas, entre otros.

Las megaobras. ¿En cuánto dinero se presupuestó cada megaobra y cuánto acabará costando? El Tren Maya estará sobre los 515 mil 762 mdp al cierre de 2024; unas 3.3 veces lo presupuestado en un inicio.

Dos Bocas, bajo el mando de Rocío Nahle -hoy candidata del oficialismo al gobierno de Veracruz- no logró refinar una gota de gasolina, pero su costo se duplicó de 8 mil millones de dólares (mdd) a 16 mil 816 mdd.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la CDMX (NAIM) en Texcoco costó 331 mil mdp, y la construcción del AIFA, 115 mil mdp. El AIFA y Mexicana de Aviación es más probable que se conviertan en un barril sin fondo, a que alcancen su viabilidad de largo plazo.

¿A dónde fue todo el dinero de los sobrecostos en las megaobras? ¿Qué tanto se derrochó por ineptitud, omisiones o complicidad con la corrupción? ¿Qué destino tuvo la enorme cantidad de dinero producto del huachicol fiscal? ¿Cuánto fue a dar a campañas electorales de Morena, con la más absoluta impunidad por el blindaje presidencial? ¿Acaso Morena pretende crear una nueva clase empresarial que le sea políticamente leal, con base en las fortunas generadas o acrecentadas por la corrupción en este sexenio?

¿Por qué las autoridades no investigan? Porque encontrarían a los culpables.

El cuento de que ‘a los presidentes no les toca investigar; es tarea de la fiscalía, que es autónoma’ se cae ante el reiterado uso faccioso de las instancias de investigación para venganzas contra quienes este gobierno ve como sus adversarios. El mensaje desde la mañanera es: a mis familiares y aliados los protege un manto de impunidad.

Acabó enlodado el ‘pañuelito blanco’ del que se sirve el Presidente para afirmar que ya no hay corrupción. La candidata del gobierno apuesta al continuismo de la destrucción institucional y la eliminación de contrapesos. Con ella no regresará la dignidad del servicio público a Palacio Nacional. No votaré por ella.