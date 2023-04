Encadenan al Inai y noquean a Monreal

Nos cuentan que, en la sesión de ayer en el Senado, la mayoría morenista no sólo quiso enterrar al organismo de transparencia y lo dejó maniatado, sino que de paso dejó en la lona a una de las corcholatas presidenciales. De poco le sirvió el oficio político al coordinador morenista Ricardo Monreal, quien volvió a quedar mal con los suyos y con los de la oposición porque su acuerdo para aprobar el nombramiento de un consejero del Inai y sacar al instituto de la parálisis fue hecho añicos ya no sólo por los duritos de la bancada guinda sino por la mayor parte del grupo. Hasta el presidente de la Mesa Directiva, el poblano Alejandro Armenta, impulsado por don Ricardo para llegar a ese puesto, dejó de lado su cercanía con el zacatecano. Así, nos hacen ver, la jornada quedará para la historia por el espectáculo de la mayoría peleando con uñas y dientes por sepultar la transparencia y entrará al anecdotario como la fecha en que el hábil y hasta hace poco poderoso Monreal quedó como corcholata sin botella. Ya no lo ven como presidenciable ni en Morena ni en la oposición, nos cuentan.

Un fantasma recorre la SEP

En sus redes sociales, el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, se había comprometido a presentar los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica el 17 de abril. Nos cuentan que por más que le han preguntado, a don Marx ya se le pasaron los días y no ha dado a conocer los ejemplares para el ciclo escolar 2023-2024, que arranca en agosto. Hasta ahora, lo que circula por redes son presuntas copias de esos libros que sin duda causarán revuelo y pondrán a Arriaga en el ojo del huracán, por la ya bastante comentada carga ideológica y, según los enterados del tema educativo, la poca sustancia técnica y pedagógica. Así que como el manifiesto comunista que lanzaron al mundo su tocayo Marx y Engels, con la célebre frase “un fantasma recorre Europa”, ahora el fantasma de los nuevos libros recorre los pasillos de la SEP. A ver qué tan fuerte es la bomba cuando se materialice el espectro.

Morena manda artillería pesada al INE

Nos platican que, de cara a las elecciones de 2024, Morena decidió hacer relevos en la defensa del partido ante el Instituto Nacional Electoral. En la última sesión en San Lázaro, la bancada guinda anunció que Sergio Gutiérrez Luna será el defensor de Morena desde el legislativo ante el INE, en lugar de Cesar Agustín Hernández Pérez, quien había hecho un trabajo “muy equis”, en palabras de los propios liderazgos guindas, como consejero propietario del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. Nos recuerdan que, para sus correligionarios, don Sergio ya había hecho un buen trabajo como defensor de sus causas, lo que le valió saltar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora saldrá al quite para buscar las mejores condiciones electorales para los suyos.

Hasta que se le hizo la Permanente a MC

Quienes se vieron muy contentos ayer, durante el cierre del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, fueron los integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano. Y no es para menos porque, como se lo adelantamos aquí ayer, después de dos periodos y una ardua lucha en tribunales, tendrán un lugar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El lugar le fue retirado por el tribunal electoral al Partido Verde y otorgado al partido naranja, que estará representado por Jorge Álvarez Máynez.