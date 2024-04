Wendy Guevara regresa a “La casa de los famosos”

Wendy Guevara, que no anda ni perdida pero sí muy famosa, vuelve al encierro, pues se incorporará a “La casa de los famosos Colombia”, como sorpresa para los inquilinos de aquel reality show que se transmite por la plataforma Vix, para poner un poco de sazón al programa. La influencer, que cuenta con un millón 200 mil suscriptores en su canal de YouTube, está imparable y aprovechando cada segundo de su triunfo en LCDF México; después de este logro, estrenó su propio reality en la misma plataforma de Televisa, ha protagonizado comerciales, ha hecho promocionales, ha sido invitada a premiaciones, decidió rechazar la telenovela de Juan Osorio y acaba de ser una de las invitadas a los conciertos de Madonna.

Le hacen feo a actores de doblaje de “Garfield”

Durante la premier de la película “Garfield: fuera de casa”, este fin de semana, hubo molestia por parte de algunos de los actores de doblaje, ya que no se les permitió pasar por la alfombra naranja, a pesar de que ellos fueron parte importante de esta película de animación. “Los que hacemos tradicionalmente el doblaje no estuvimos ahí, los star talent como Memo Villegas y ellos sí; nosotros simplemente no tuvimos acceso, nos pasamos directo a las salas, ojalá nos dieran el mismo trato”, dijo Edson Matus a EL UNIVERSAL . “No sé por qué no nos invitaron”, agregó Xóchitl Ugarte, quien estuvo a cargo de la dirección del doblaje.





Los actores de doblaje de la cinta expresaron su enojo.





Jorge Salinas de malas y a la defensiva

Parece que el actor Jorge Salinas no quiere que nadie se le acerque, así ocurrió hace unos días cuando acudió al estreno de una obra de teatro en la Ciudad de México y a las personas que tenía alrededor les decía “háganse un paso para atrás”. Además, señaló a la prensa allí reunida que no quería hablar nada de su vida personal, ¿será que aún está sensible por el escándalo de hace un año cuando se habló de una supuesta infidelidad de su parte con su nutrióloga?