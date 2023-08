Lidia Ávila de OV7: ¿la nueva reina del doblaje?

Lidia Ávila, la cantante de OV7, tiene un nuevo sueño: entrar al mundo del doblaje. Sus compañeros aseguran haberla visto practicando de broma y destacan su habilidad en esta actividad. Incluso, la cantante ha confirmado que está dispuesta y que, con el próximo descanso indefinido del grupo, tendría tiempo para explorar esta faceta. Ahora, todo depende de que algún director de doblaje la visualice en un personaje y le brinde la oportunidad de demostrar su talento en una nueva área.

Lee también: Decepcionados de Wendy Guevara, fans rompen y queman playeras con su rostro

Alemán se muestra sensible: del barrio a Lana del Rey

Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La relación con Akasha parece haber sacado el lado sensible del rapero Alemán. El pasado martes, dejó por un momento su esencia de barrio para disfrutar del concierto de Lana del Rey en el Foro Sol. Pero no tardó en volver a su estilo habitual, ya que hoy en la tarde compartió una imagen de un whisky con el que celebrará el lanzamiento de su nuevo disco en el monumento a la Revolución. Una fusión interesante entre dos mundos aparentemente distantes, demostrando que la música no tiene fronteras.

Lee también: El actor David Ostrosky muere a los 66 años

¿Carín León en el Foro Sol? Fans lo apoyan tras éxito en la Plaza de Toros México

Foto: Instagram

Carín León ha causado sensación con la venta de boletos para su concierto del próximo 24 de noviembre en la Plaza de Toros México. Con solo cuatro zonas disponibles, sus fans han comenzado a alzar la voz, asegurando que el cantante merece un escenario aún más grande, como el Foro Sol. Comparan su éxito con el de otros artistas, como Peso Pluma, quien tuvo dificultades con su fecha en el antiguo estadio de béisbol. ¿Será que veremos a Carín León en un escenario más grandioso? El tiempo y el éxito continuo lo dirán.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc