Zambrano llama a asistir a concentración por el INE en el Zócalo; “no nos van a callar” desde Palacio Nacional

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, llamó a los ciudadanos a participar el próximo 26 de febrero en la concentración del Zócalo de la Ciudad de México y en diversas plazas públicas del país para defender la democracia y los derechos electorales, “para que el dictador de Palacio Nacional no se salga con la suya al imponer el “plan B” que contiene reformas electorales regresivas que constituyen en sí mismo un bodrio de reformas antidemocráticas y atentan los principios básicos de la Constitución y de la convivencia democrática”.

“No nos van a callar” desde Palacio Nacional y con contingencias ambientales en la Ciudad de México a modo para desmovilizar a los ciudadanos porque país está en un punto de quiebre por lo que la sociedad, en su conjunto, tenemos que fortalecer la institucionalidad democrática y la preservación de las libertades y derechos, “porque este gobierno federal nos está llevando a una dictadura y el reyezuelo de Palacio Nacional quiere frenar la defensa de la democracia”.

“Ya se está descalificando la concentración en defensa de nuestros órganos electorales y de la democracia, el 13 de noviembre del año pasado, cuando salimos con el mismo propósito, activaron la contingencia ambiental un día antes, ahora lo hacen con dos días de antelación, pero no lo van a lograr, nos vamos a movilizar, no van a lograr parar la lucha que las y los mexicanos estamos haciendo para evitar una regresión y dictadura en nuestro país", puntualizó.

“Es muy importante la participación de todas y todos para defender la democracia en México, no dejemos que los que ahora gobiernan, dañen más a las instituciones electorales y pretendan regresarnos a un país autoritario. No vamos a permitir su “plan b” que atenta contra los derechos políticos de las y los mexicanos, esto no es más que un intento del oficialismo para tener el control de las elecciones, depositamos nuestra confianza en la Corte para que esas leyes regresivas no pasen", enfatizó.

