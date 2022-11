“Yo traje mis tortas, no soy acarreada”

De Valle de Chalco, con una pancarta con la leyenda: No soy acarreado, vine por mis huevos, y un peluche del presidente Andrés Manuel López Obrador, María Socorro, 60 años, menciona que esta marcha es histórica, ya que es un cambio pacífico el que ha creado el presidente.

"Yo traje mis tortas, No vine de acarreada porque esto es histórico, es una cambio pacífico, dónde el pueblo está participando, no hay represión, fuimos víctimas de más 60 años con el PRI. No estamos contra la clase poderosa, queremos equidad. No sé vale vivir del erario y con Andrés Manuel se ha acabado eso", comenta.

María, quien viene de Valle de Chalco, resalta que es un honor estar con Obrador, pues ha hecho un cambio histórico en México, ya que también le ha dado identidad a los pueblos indígenas.