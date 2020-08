"Yo no tengo vela en ese entierro", dice el senador Eduardo Ramírez sobre video de Pío López Obrador

[email protected]

"Yo no tengo vela en ese entierro", aseguró el senador Eduardo Ramírez sobre la entrega de dinero al hermano del presidente Pío López Obrador para la campaña de 2018.

En entrevista previa al informe de actividades de la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador chiapaneco dijo que la fotografía que se difundió en redes sociales le fue tomada cuando era Secretario de Gobierno de Chiapas.

"Primero, yo no tengo vela en ese entierro. Segundo, fue una foto tomada cuando era Secretario de Gobierno, fue la fundación de Morena, en el estado de Chiapas. Como Secretario de Gobierno, siempre me caractericé y me sigo caracterizando por tener diálogo y buena comunicación con todas fuerzas políticas", dijo.

Dijo que jamás entregó dinero del gobierno de Chiapas para la campaña de López Obrador y pidió investigar el video en el que aparece el hermano del presidente.

"Jamás, jamás en la vida, jamás. Estamos en paz y estamos muy tranquilos con el tema. Me sumo a lo que ha dicho el Presidente, que se investigue y que se aplique la ley y que hablen los que están involucrados en el tema. Lo único que sí te puedo decir que el Presidente es un hombre honesto", dijo.

Atribuyó la difusión de la fotografía a una estrategia enmarcada en la elección de la Mesa Directiva en el Senado. El senador Ramírez es uno de los nombres más mencionados para integrar ese órgano directivo. Ha recibido el apoyo, por ejemplo, del grupo parlamentario del PRI, además de un grupo dentro de la fracción parlamentaria de su partido, Morena. Otra fracción ha acusado falta de transparencia en dicho proceso.

"Evidentemente estamos ante una elección y es parte de una estrategia, yo no diría una guerra, una estrategia. Sin embargo, yo voy a seguir avanzando, ahorita acabo de concluir, de terminar con el senador Salomón Jara, quien es un gran morenista en Oaxaca y que ha estado siempre muy pendiente de los trabajos legislativos y mi único trabajo será sumar a todos mis compañeros y concluyendo el proceso, si me beneficia, lo primero que haré es sentarme con todos".

