Yeidckol acude a la FGR para informarse sobre denuncia del dirigente de Morena

La tarde de este viernes, la secretaria general del partido Morena, Yeidckol Polevnsky, acudió a la sede principal de la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar información sobre la denuncia que interpuso en su contra el dirigente de ese instituto político, Alfonso Ramírez Cuellar, por daño patrimonial y lavado de dinero.

Aseguró que no tuvo injerencia en los asuntos financieros del partido, por lo que descartó que este caso le afecte de cara al proceso interno que vive el Movimiento Regeneración Nacional para la renovar la dirigencia, a la cual aspira.

“Estoy segura que no, porque no creo que exista la denuncia y si existiera, no tiene ningún fundamento que pudiera implicarme porque el estatuto de Morena es muy claro, las facultades del presidente son la representación política y jurídica y todos los temas financieros le corresponden al secretario de Finanzas, pero en el caso de Morena nacional, ni lo hizo así el presidente López Obrador cuando fue presidente del partido, ni yo, no nos gusta el tema de manejar recursos, ni siquiera firmamos, lo hace directamente el secretario de Finanzas, es el único autorizado y no tiene que consultar ni pedir autorización al presidente del partido”, respondió a pregunta expresa.

Para Polevnsky, es de llamar la atención que Ramírez Cuellar le haya solicitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una prórroga de su mandato hasta el año 2022.

“Yo recuerdo que él dijo que venía por cuatro meses y se iba, y ahora veo que no quiere irse como que Morena se volvió muy atractiva para muchos que no trabajaron en formarla y fundarla y que hoy son morenos de corazón, pero yo en los mítines y en las marchas no los vi y en los momentos difíciles que pasamos, tampoco. Yo lo único que esperaría es que quien quiera formar parte del partido tuviera un poco de experiencia en partidos políticos, en ganar elecciones, en saber todo el trabajo que se hace en un partido, porque mucha gente dice que Morena es como una empresa grande, no, es como muchísimas empresas, empresitas, comercios, todo junto porque tenemos de todo”, expuso.

maot/rcr