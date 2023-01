¿Y qué pasó con el trenecito en el que viajó AMLO al AIFA?

El 5 de diciembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recorrido en “el tren del nuevo aeropuerto general Felipe Ángeles”, que generó polémica porque usuarios de redes sociales acusaron que se trató de un simulador.

“Todo esto es el aeropuerto”, se escucha decir a López Obrador mientras el tren avanza por las vías y de pronto se pierde la imagen en las ventanas.

A través de redes sociales, el expresidente Felipe Calderón señaló a López Obrador de generar “fake news” al viajar en un tren que, dijo, “no existe” en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): “A base de manipular las imágenes con videos pregrabados”.



Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”. https://t.co/bMfKza8Agf

