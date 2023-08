Arropada por distintos liderazgos y militantes del PAN y del PRD, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, visitó ayer domingo Aguascalientes, donde se comprometió a trabajar para generar crecimiento sostenido en esa entidad.

En conferencia de prensa, donde el PRD estatal respaldó su aspiración, detalló que lo anterior lo logrará a través del aprovechamiento del nearshoring [reubicación de inversiones], pero advirtió que para ello se requiere solucionar los problemas de energía y del agua que requiere la industria al instalar sus plantas.

“El plan concreto para Aguascalientes yo lo he dibujado claramente, no puedo hablar de mis propuestas porque el INE me lo impide, pero sí puedo hacer una reflexión, México está ante la gran oportunidad del nearshoring y Aguascalientes es un estado con capital humano, geográficamente bien localizado, y podemos atraer inversión, pero para ello debemos atender los problemas de energía limpia y agua para jalar a la industria, fortalecer el problema de inseguridad por su cercanía con Zacatecas y con ello creo que estaríamos listos para generar empleos de la mentefactura, industria 4.0, robótica, inteligencia artificial, posiblemente farmacéutica y electromovilidad”, expuso. La senadora recordó que en Aguascalientes recibió más de 35 mil simpatías en la plataforma para que sea la candidata presidencial de la oposición.

Detalló que, a lo largo de su carrera, siempre ha destacado por sus posturas claras: “Tengo una visión de futuro de México en el siglo XXI y sé lo que México necesita, como ingeniera soy muy práctica, busco soluciones prácticas y eso es lo que en política se requiere”. Recordó que, a pesar de pertenecer al grupo parlamentario del PAN en el Senado, no milita en un partido, lo que la hace un perfil idóneo para la candidatura.

La legisladora detalló que pese a las descalificaciones del Ejecutivo federal y a los señalamientos de presunta corrupción “nunca he robado un centavo público”. Recordó que es empresaria desde hace 31 años, y aseguró que “a diferencia de algunos políticos”, sus hijos sí trabajan.